[전문] 李대통령 "남북 공존과 번영, '판문점선언' 핵심 정신"

판문점선언 8주년 기념식 축사

"모든 구성원 전쟁 걱정 없이 살 길 만들어야"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 판문점 선언 8주년인 27일 "전쟁 종식과 항구적 평화체제, 남북의 공존과 번영은 '판문점선언'의 핵심 정신이자, 우리가 반드시 가야 할 미래"라고 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 국회 의원회관에서 열린 '판문점선언 8주년 기념식'에서 축사를 통해 이같이 말했다.

이 대통령은 "중동전쟁으로 인한 국제정세의 불확실성과 불안이 한반도로 전이되지 않고, 한반도 모든 구성원들이 전쟁 걱정 없이 살 수 있는 길을 만들어 내야 한다"고도 했다. 축사는 홍익표 청와대 정무수석이 대독했다.

이재명 대통령이 지난 16일 청와대에서 열린 제30차 수석·보좌관 회의에서 발언을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

다음은 이 대통령의 4.27 판문점선언 8주년 기념식 축사 전문이다.

'4.27 판문점선언' 8주년 기념식을 준비해 주신 '민주정부 한반도 평화 계승발전협의회'를 비롯한 관계자 여러분의 노고에 깊이 감사드립니다.

8년 전 오늘은 한반도에 봄기운이 완연했습니다. 남북의 양 정상이, 남북이 함께 나아가야 할 희망찬 미래의 길을 '4.27 판문점선언'을 통해 전세계에 과시했습니다. 오랜 반목과 갈등을 지속해 온 한반도에도 드디어 평화와 번영의 새 시대가 열릴 것이라는 기대로 넘쳐났습니다.

그러나 아쉽게도 그 약속은 지켜지지 못했습니다. 평화와 번영의 미래는 아직 오지 못했고, 남과 북 사이는 '적대적 두 국가'라는 차갑고 높다란 벽에 막혀 있습니다. 그럼에도 불구하고, 단절과 적대의 땅에 평화의 꽃을 피워야 하는 것은 남북 모두의 숙명입니다. 전쟁과 대결은 공존이 아닌 공멸이기 때문입니다.

전쟁 종식과 항구적 평화체제, 남북의 공존과 번영은 판문점선언의 핵심 정신이자, 우리가 반드시 가야 할 미래입니다. 특히, 중동전쟁으로 인한 국제정세의 불확실성과 불안이 한반도로 전이되지 않고, 한반도 모든 구성원들이 전쟁 걱정 없이 살 수 있는 길을 만들어 내야 합니다.

국민주권정부는 출범 이래 한반도의 평화적 공존을 최우선 정책목표로 삼았습니다. 이를 위해 남북간 신뢰 회복을 위한 선제적 조치들을 취해왔습니다. 북측의 체제를 존중하며, 흡수통일을 추구하지 않으며, 일체의 적대행위를 하지 않는다는 원칙도 분명히 밝혀 왔습니다. 지난 2월 초 정부는 이러한 목표와 원칙을 바탕으로 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 '한반도 평화공존 정책'을 제시했습니다.

우리 정부는 '한반도 평화공존 정책'을 흔들림 없이 추진해 나갈 것입니다. 남북간 신뢰 회복과 한반도 평화를 위해 우리가 먼저 할 수 있는 조치들은 주도적으로 취해 나가겠습니다. 북측도 우리 정부의 진정성을 믿고 호응해 오길 기대합니다.

겨울이 길어도 끝내 봄은 옵니다. '적토성산(積土成山)'의 자세로 평화공존과 공동성장을 향한 노력을 하나씩 쌓아간다면 완연한 봄이 한반도에 다시 찾아올 것이라 굳게 믿습니다.

고맙습니다.

pcjay@newspim.com