김동연, 지원금 접수 현장 점검..."선제적 행정·빠르고 정확한 지원에 총력"

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27일 '고유가 피해지원금' 1차 신청 시작... 안양 관양동 현장 방문

5월 2차 신청 및 선거사무 중첩 우려에 "인력 지원 등 차질 없게 할 것"

"도민 고충 미리 살피고, 업무 과부하 방지 위해 인력·예산 선제 지원"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 '고유가 피해지원금' 1차 신청이 시작된 27일 직접 접수 현장을 찾아 행정 절차를 점검하고 일선 공무원과 주민들의 의견을 청취했다.

김동연 경기도지사가 '고유가 피해지원금' 1차 신청이 시작된 27일 직접 접수 현장을 찾아 행정 절차를 점검하고 일선 공무원과 주민들의 의견을 청취했다. [사진=김동연 경기도지사 SNS]

김 지사는 이날 오후 안양시 관양동 행정복지센터를 방문해 지원금 신청 현황을 살폈다. 이번 지원금은 국제 유가 급등으로 경영난과 생활고를 겪는 도민들을 돕기 위해 경기도가 마련한 긴급 대책이다.

현장 방문 중 김 지사는 일선 공무원들로부터 실질적인 고충을 전해 들었다. 현장 관계자들은 "오는 5월 시작될 2차 신청 시 인원이 크게 늘어나는 데다, 지방선거 관련 업무까지 겹치게 되어 행정 마비가 우려된다"는 의견을 제시했다.

이에 김 지사는 즉석에서 "지원금 지급에 차질이 없도록 필요한 인력과 예산 지원 방안을 적극적으로 마련하라"고 관계 부서에 지시했다. 현장의 목소리를 반영해 행정 공백을 사전에 차단하겠다는 의지다.

김 지사는 자신의 페이스북을 통해 "현장의 고충을 미리 살피고 선제적으로 준비하는 것이 중요하다"며 "중요한 지적을 해주신 만큼, 지원이 빠르고 정확하게 도민들에게 닿을 수 있도록 꼼꼼하게 챙기겠다"고 밝혔다.

이어 "어려움을 겪고 계신 도민들께 이번 지원금이 작은 보탬이라도 되길 바란다"며 "앞으로도 도민의 삶을 지키는 데 행정력을 집중하겠다"고 덧붙였다.

경기도는 이번 1차 신청 결과를 바탕으로 접수 시스템을 보완하고 인력 충원 등을 통해 5월로 예정된 2차 집중 신청 기간에도 도민들이 불편함 없이 지원을 받을 수 있도록 행정 역량을 집중할 계획이다.

1141world@newspim.com