정이한 부산시장 후보 음료수 테러 부상..."어린 놈이 무슨 시장 출마"

AI 핵심 요약beta
- 정이한 개혁신당 부산시장 후보가 27일 오전 유세 중 차량 음료 투척을 피하다 다쳤다.
- 부산 금정구 구서나들목에서 운전자가 음료를 뿌리고 욕설하며 도주했다.
- 경찰이 CCTV로 추적하며 수사하고 선대위는 폭력 행위로 규정했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경찰 수사…도주 차량 운전자 추적
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 정이한 개혁신당 부산시장 후보가 출근길 거리 유세 도중 차량에서 투척한 음료를 피하려다가 다쳐 병원으로 이송되는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.
정 부산시장 후보 선거대책위원회에 따르면 정 후보는 27일 오전 8시5분께 부산 금정구 구서 나들목 세정타워 앞에서 거리 유세 중 지나가던 차량 운전자가 정 후보에게 음료를 뿌리고 달아났다.
해당 운전자는 "어린놈이 무슨 시장 출마를 ××하느냐:라며 청년 정치인을 비하하는 욕설을 내뱉은 것으로 전해졌다. 정 후보는 이물질에 맞아 중심을 잃고 쓰러지며 머리를 부딪쳐 의식을 잃었고 병원에서 정밀 검사를 받았다. 정밀검사 결과, 뇌진탕으로 확인됐다.
정 후보 선대위는 "이는 단순한 사고가 아니라, 민주주의의 기본 질서를 위협하는 명백한 폭력 행위이자 사실상의 테러"라고 규정하며 "정치적 의견 차이를 물리력으로 해결하려는 시도는 우리 사회가 결코 용납해서는 안 될 선을 넘은 행위"라고 말했다.
경찰은 주변 CCTV를 확보해 도주 차량 운전자를 추적 중이다.
ndh4000@newspim.com