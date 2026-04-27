LG CNS, '챗GPT 에듀' 리셀러 파트너 선정…교육 AX 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 오픈AI와 챗GPT 에듀 리셀러 계약을 체결했다.
- 기업용 챗GPT 공급을 교육 분야로 확대한다.
- 수도권 대학 대상 소개 투어와 AI 세미나를 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LG CNS가 오픈AI의 교육기관 전용 챗GPT 서비스인 '챗GPT 에듀'를 국내 교육기관에 공급하는 리셀러 파트너 계약을 체결했다.
LG CNS는 지난 2월부터 기업용 챗GPT 엔터프라이즈를 공급 중이며, 이번 계약으로 교육 분야로 사업을 확장한다. 현재 제조, 화학, 금융, 바이오 등 다양한 산업에서 약 10개 기업이 엔터프라이즈 서비스를 이용 중이다.
챗GPT 에듀는 강의자료 생성, 연구 자료 정리, 맞춤형 튜터링 등 캠퍼스 내 다양한 업무를 지원한다. 기업용 서비스와 동일한 수준의 보안 환경을 제공해 학생, 교수, 연구원이 민감 정보 유출 우려 없이 활용할 수 있다.
해외에서는 애리조나주립대, 캘리포니아주립대 시스템, 하버드대학교 등 주요 대학이 도입했으며, 에스토니아는 중등교육 시스템 전반에 운영 중이다.
LG CNS는 수도권 주요 대학을 대상으로 챗GPT 에듀 소개 투어 프로그램을 진행하고 AI 교육 세미나를 운영할 예정이다. 향후 대학 및 오픈AI와 협력해 챗GPT 에듀 기반 AI 교육 커리큘럼 제작과 해커톤 운영도 검토 중이다.
LG CNS의 '오픈AI 론치 센터'는 도입에 필요한 컨설팅과 기술 지원을 제공한다. 이 조직은 AI 전문 엔지니어, AI 아키텍트, AI 컨설턴트 등으로 구성됐으며 오픈AI의 전문 엔지니어들도 함께 협력한다.
yuniya@newspim.com