SOOP-넥슨, 게임 스트리밍 연동 'N커넥트' 프리시즌 시작

AI 핵심 요약beta
- SOOP과 넥슨이 27일부터 N커넥트 프리시즌을 시작했다.
- 스트리머는 넥슨 게임 방송 시 콘텐츠 지원금과 굿즈를 받는다.
- 유저는 계정 연동으로 드롭스와 넥슨캐시 혜택을 누린다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SOOP과 넥슨이 27일부터 게임 스트리밍 연동 프로그램 'N커넥트'의 프리시즌을 시작했다.
N커넥트는 넥슨 게임을 중심으로 스트리머가 방송을 진행하고 유저와 소통하는 프로그램이다. 두 회사는 활동 데이터를 실시간으로 연동하는 계정 연동 서비스도 함께 운영한다.
SOOP에서 방송하는 스트리머라면 누구나 참여할 수 있다. 넥슨 게임으로 방송하거나 공식 프로그램에 참여하면 콘텐츠 지원금, 드롭스, 굿즈 등의 혜택을 받는다. 게임 카테고리에서 10시간 이상 방송한 스트리머에게는 스페셜 굿즈가 제공되며, 성장을 위한 홍보 지원도 진행된다.
유저들은 넥슨 게임 계정과 SOOP 계정을 연동하면 드롭스 이벤트와 넥슨캐시 등의 혜택을 받을 수 있다. 두 회사는 프리시즌 기간 동안 참여 유저를 위한 게임 내 혜택과 프로그램을 순차적으로 선보일 예정이다.
N커넥트는 9월까지 약 5개월간 프리시즌으로 운영된다. 두 회사는 유저와 스트리머의 참여와 피드백을 바탕으로 운영 구조를 개선할 계획이다.
yuniya@newspim.com