[내일날씨] 전국 흐리고 수도권 비…서울 한낮 18도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 28일 전국 흐리고 수도권 등 비 예보했다.
- 강수량은 수도권 5~20mm, 최저 9~14도 최고 14~24도다.
- 미세먼지 보통, 바다 물결 0.5~2.5m로 일겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 화요일인 28일은 전국이 대체로 흐리고 수도권을 중심으로 비가 내릴 전망이다.
27일 기상청에 따르면 오는 28일 전국이 대체로 흐린 가운데 수도권과 충청권, 강원도에서 비가 올 전망이다.
예상 강수량은 수도권 5~20mm, 강원중·북부동해안과 충북남부 5mm미만이다.
아침 최저기온은 9~14도로 예상된다. ▲서울 11도 ▲인천 11도 ▲수원 10도 ▲춘천 10도 ▲강릉 11도 ▲청주 12도 ▲대전 12도 ▲전주 12도 ▲광주 12도 ▲대구 13도 ▲부산 14도 ▲울산 12도 ▲제주 15도다.
낮 최고기온은 14~24도로 예상된다. ▲서울 18도 ▲인천 17도 ▲수원 17도 ▲춘천 15도 ▲강릉 17도 ▲청주 18도 ▲대전 19도 ▲전주 17도 ▲광주 18도 ▲대구 22도 ▲부산 22도 ▲울산 24도 ▲제주 17도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 '보통' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com