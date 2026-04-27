KDB생명, 2026 연도대상 시상식 개최

AI 핵심 요약beta
- KDB생명이 22일부터 23일까지 인천 영종도에서 2026 연도대상 시상식을 개최했다.
- 영남지역본부 최월순 FC(영업전무)가 최고 영예 챔피언을 수상했다.
- 해외 트립 대신 국내 행사로 내실경영을 강조하며 경영 효율성을 높였다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = KDB생명이 지난 22일부터 23일까지 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 '2026 연도대상 시상식'을 개최했다고 27일 밝혔다.
이번 시상식에서 최고 영예 '챔피언'은 영남지역본부 소속 최월순 FC(영업전무)가 수상했다. 최 전무는 차별화된 전문성과 고객 관리를 바탕으로 전사 최고 수준의 영업 지표를 기록한 공로를 인정받았다.
이번 연도대상은 관례적인 해외 트립 대신 국내 시상식으로 진행됐다. 이는 내실경영 기조로, 현재 KDB생명은 지급여력비율(K-ICS) 안정적 유지와 계약서비스마진(CSM) 확대에 집중하고 있어 당초 계획이 경영 효율성 제고를 위해 조정된 것이다.
김병철 대표이사는 "불확실한 시장 상황에서도 꺾이지 않는 열정으로 회사의 버팀목이 되어준 영업 가족 여러분의 노고에 깊은 경의를 표한다"며 "2026년은 그간 다져온 변화의 기초 위에서 우리가 지향하는 지속가능한 미래를 증명해 내는 결정적인 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.
이어 "현장의 공로에 걸맞은 최고의 예우를 다하기 위해 향후 회사의 비상과 발맞추어 연도대상을 더욱 품격 있고 영광스러운 축제로 완성해 나갈 것을 약속드린다"고 덧붙였다.
KDB생명 관계자는 "이번 시상식은 회사의 지향점을 재확인하는 동시에 영업 현장과의 진정성 있는 소통의 장이 되었다"며 "안정적인 수익 구조를 창출하고 고객 가치를 제고하는 데 모든 역량을 집중하여 신뢰받는 생명보험사로 거듭나겠다"고 전했다.
eoyn2@newspim.com