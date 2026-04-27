군포시 '농식품 바우처 사업' 내달 6일부터 신청 접수

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 27일 취약계층 농식품 바우처 사업 신청을 5월 6일부터 받는다고 밝혔다.
- 저소득 가구 중 임산부 영유아 아동 청년 포함 가구를 대상으로 매월 바우처 카드를 지급한다.
- 온라인 전화 복지센터 신청 가능하며 조기 신청을 권장한다.
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 취약계층의 영양 개선과 건강한 식생활 지원을 위해 2026년 농식품 바우처 사업 신청을 오는 5월 6일부터 접수한다고 27일 밝혔다.
시에 따르면 농식품 바우처 사업은 저소득 가구에 신선 농식품 구매를 지원하는 제도로 생계급여 수급 가구 중 임산부, 영유아, 아동 및 청년이 포함된 가구를 대상으로 한다.
지원 금액은 가구원 수에 따라 차등 지급되며 매월 일정 금액이 전자카드(바우처 카드) 형태로 제공된다. 해당 바우처는 국산 채소, 과일, 우유, 계란, 육류, 잡곡 등 신선 농식품 구매에 사용할 수 있으며, 사용 가능 매장은 대형마트, 로컬푸드 직매장, 편의점 등이다.
신청은 온라인, 전화 및 주소지 관할 행정복지센터 방문을 통해 가능하며 신청 후 자격 확인을 거쳐 대상자로 선정되면 바우처 카드가 발급·배송된다.
한편 신청 시기에 따라 지원 개시일이 달라질 수 있어 대상 가구는 가급적 조기에 신청하는 것이 권장된다. 사업 신청 등 자세한 사항은 군포시 홈페이지를 확인하거나 관할 동 행정복지센터 또는 콜센터로 문의하면 된다.
1141world@newspim.com