세계서 가장 높은 인천 청라하늘대교 전망대 내달 개방…친수공간·체험시설 운영

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유정복 인천시장이 청라하늘대교 엣지워크를 체험· 점검하고 있다. [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =세계에서 가장 높은 해상교량 전망대인 청라하늘대교(제3연륙교)의 관광시설이 다음 달부터 일반인들에게 선보인다.

인천경제자유구역청은 세계 최고 높이(184ｍ) 해상교량 전망대로 기네스북에 등재된 청라하늘대교(제3연륙교)의 관광시설 '더 스카이184'를 다음 달 개방한다고 27일 밝혔다.

더 스카이184는 하늘 전망대, 루프톱 전망대, 바다 전망대, 친수공간, 여행자센터 등을 갖춘 복합 관광시설이다.

인천경제청은 우선 다음 달 7일부터 하늘·바다 전망대와 여행자센터 등 주요 시설을 개방하고 체험형 시설인 '엣지워크'는 15일부터 정식 운영할 예정이다.

엣지워크는 184m 높이 전망대 외곽을 안전장비를 착용한 채 걸으며 바다와 도시 전경을 내려다볼 수 있는 체험시설로 마치 바다 위 하늘을 걷는 듯한 색다른 경험을 할 수 있다.

하늘 전망대와 엣지워크는 유료로 운영되며 바다 전망대와 친수공간을 포함한 나머지 공간은 누구나 무료로 이용할 수 있다.

유료 이용 시설의 요금은 하늘 전망대 1만5000원, 엣지워크 체험 6만원(하늘 전망대 포함)이며, 인천시민에게는 50% 할인 혜택이 적용된다.

인천경제청은 관광 활성화를 위해 친수 공간을 활용한 음악 공연과 문화프로그램 등 다양한 관광 콘텐츠도 운영할 계획이다.

유정복 인천시장은 "청라하늘대교 관광시설은 전망, 체험, 문화 콘텐츠가 어우러진 새로운 관광 공간"이라며 "다양한 프로그램 운영을 통해 인천을 대표 하는 관광 명소로 만들어 나가겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com