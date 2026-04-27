[프로배구] '음주운전 적발' 안혜진에게 엄중 경고·제재금 500만원

연맹 "FA 미계약으로 사실상 1년 정지 징계 수위에 참작"

음주 운전으로 'FA 미아' 된 안혜진 "심려 끼쳐 진심 죄송"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 음주운전으로 물의를 빚은 세터 안혜진(28)이 한국배구연맹(KOVO) 상벌위원회에서 엄중 경고와 제재금 500만원 징계를 받았다. 출전 정지는 피했지만 코트 복귀까지 넘어야 할 문턱은 여전히 높다.

KOVO는 27일 상벌위원회를 열고 안혜진의 음주운전 사안에 대해 논의했다. 안혜진은 지난 16일 새벽 혈중알코올농도 0.032% 상태에서 운전하다 톨게이트 인근에서 연석과 충돌했고, 도로공사 측 신고로 출동한 경찰의 음주 측정에서 면허정지 수치가 나왔다.

상벌위는 안혜진에게 직접 소명 기회를 부여한 뒤 징계 수위를 결정했다. 제명이나 장기 출전 정지까지 가능했던 규정 범위를 감안하면 비교적 낮은 단계의 징계다.

연맹은 양형 이유를 구체적으로 밝혔다. 상벌위는 "도로교통법 위반(음주운전)은 중대한 반사회적 행위인 만큼 엄벌해야 한다"면서도 "알코올 농도가 비교적 낮은 0.032%였던 점, 사고 직후 구단과 연맹에 자진 신고한 점, 잘못을 깊게 뉘우치고 있는 점, FA 미계약으로 사실상 1년간 코트에 설 수 없는 점, 국가대표에서 제외된 점 등을 종합적으로 고려했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = GS칼텍스 세터 안혜진. [사진=KOVO] 2026.04.27 psoq1337@newspim.com

KOVO 관계자도 "이번 음주운전으로 FA 미계약 상태가 된 게 이번 사건과 무관하지 않다고 상벌위에서 판단했다"며 "이미 1년 결장이라는 실질적인 제재를 받는 상황에서 거기에 또 무거운 징계를 더하는 게 과한 것 아니냐는 의견이 있었다"고 했다. 제재금 500만원은 다른 종목 음주운전 징계 사례를 감안한 수준이라고 덧붙였다.

안혜진은 상벌위 출석을 마친 뒤 취재진 앞에서 다시 한 번 고개를 숙였다. 그는 "저로 인해 걱정과 심려를 끼쳐 드린 점 죄송하다. 팬분들과 관계자 여러분께도 진심으로 죄송하다. 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 하겠다"고 말했다. 앞서 개인 SNS에도 "이번 일은 전적으로 저의 잘못이며, 어떠한 변명의 여지도 없는 경솔한 행동이었다"고 적으며 평생 반성하겠다고 했다.

사건 경위도 일부 공개됐다. 법률대리인 한정무 변호사에 따르면, 안혜진은 자정 무렵부터 오전 6시 30분까지 식사 자리에서 반주를 곁들였고 주차장에서 약 20분간 잠을 잔 뒤 운전대를 잡았다. 귀가하던 중 왼쪽 종아리가 가려워 크루즈 기능을 누른 상태에서 톨게이트 앞 차선이 겹치는 구간을 제대로 인지하지 못해 연석과 부딪혔다.

징계 이후에도 법적 절차는 남아 있다. KOVO 관계자는 "1~2주 내 경찰 추가 대면 조사가 예정돼 있고, 두 달가량 지나면 형사 처벌 결과가 나올 것"이라며 "안혜진이 모든 혐의를 인정한 만큼 상벌위 징계는 선제적으로 결정했다"고 밝혔다. 대한배구협회 규정상 음주운전으로 벌금형을 받을 경우, 액수와 관계없이 최소 2년간 국가대표 선발이 제한된다.

코트 복귀의 문은 원론적으로는 열려 있다. 출전 정지 조항이 없기 때문에 행정적으로는 다음 시즌부터 V-리그 출전이 가능하다. 다만 안혜진은 이번 FA 시장에서 어느 팀과도 계약을 맺지 못해 2025-2026시즌 V-리그에는 설 수 없다. '징계 없이 1년 자격정지'라는 표현이 나오는 이유다.

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