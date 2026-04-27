문체부, 예술위 신임위원에 김대현 등 8명 위촉

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 27일 한국문화예술위원회 9기 신임 위원 8명을 위촉했으며 기존 위원 3명과 함께 총 11명으로 출범한다.
- 9기는 신임 위원 전원을 예술 분야에서 선발해 전체 위원 중 10명이 현장 예술인으로 구성됐다.
- 문학 분과 위원 신설과 30~40대 위원 3명 추가 위촉으로 분야별·연령대 다양성을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 27일 한국문화예술위원회 9기 신임 위원 8명을 위촉했다. 임기는 3년이며, 현재 임기가 남아있는 기존 위원 3명(~2027년 7월 31일)을 포함해 9기 위원회는 총 11명으로 출범한다. 위원장은 위원회 호선을 통해 선출된다.
신임 위원은 김대현(한국작가회의 문화예술정책위원장), 김상연(전남대학교 교수), 문삼화(어처구니 프로젝트 상임연출), 서영수(부산문화예술관광포럼 운영위원장), 이범헌(신한대학교 특임교수), 임영욱(중앙대학교 강사), 진솔(㈜플래직 대표이사), 차지언(세종대학교 초빙교수) 등 8명이다.
9기의 가장 두드러진 특징은 예술 분야 위원 비중을 크게 늘린 점이다. 8기가 전체 위원 중 5명을 예술 분야로 구성한 데 비해, 9기는 신임 위원 8명 전원을 예술 분야에서 위촉했다. 이로써 전체 11명 위원 중 10명이 현장 예술인 출신으로 채워졌다.
분야별 대표성도 강화됐다. 8기에는 없었던 문학 분과 위원이 9기에는 1명 포함됐고, 30~40대 위원도 3명 새로 위촉돼 연령대 다양성도 넓혔다.
최휘영 장관은 "K-컬처의 지속 가능한 성장을 위해 그 뿌리인 기초예술에 대한 지원 확대가 필요한 시점"이라며, "위원회 위원은 현장 예술인을 대표하는 자리인 만큼 기초예술이 튼튼한 문화 강국이 될 수 있도록 힘써주길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com