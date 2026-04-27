산엔청쇼핑몰, 대추방울토마토 라이브커머스 진행

AI 핵심 요약beta
- 경남 산청군 산엔청쇼핑몰이 27일 대추방울토마토 입점 기념 라이브커머스를 발표했다.
- 28일 오전 11시 네이버 쇼핑라이브로 1시간 방송하며 할인쿠폰과 기프티콘 이벤트를 진행한다.
- 제철 농산물 라이브와 철쭉제 맞춤 15% 할인 기획전을 이어간다.
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[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군 직영 온라인쇼핑몰 산엔청쇼핑몰은 대추방울토마토 신규 입점 기념으로 라이브커머스를 진행한다고 27일 밝혔다.
라이브커머스는 28일 오전 11시부터 한 시간 동안 네이버 쇼핑라이브를 통해 대추방울토마토를 소개하며 소비자와 소통한다.
방송 중에는 할인쿠폰이 적용돼 중과(2㎏)는 9120원, 로열과는 9920원에 구매할 수 있다. 라이브 방송을 통해 상품을 구매한 뒤 구매 인증을 완료한 고객을 대상으로 추첨을 통해 커피 기프티콘을 증정하는 이벤트도 추진한다.
산엔청쇼핑몰은 이번 대추방울토마토를 시작으로 블루베리, 엔부사과 등 제철에 맞는 신선 농산물을 판매하는 라이브커머스를 진행할 예정이다.
산엔청쇼핑몰 관계자는 "농가에서 바로 수확한 싱싱한 상품을 배송비 부담 없이 집에서 바로 받아볼 수 있는 좋은 기회에 꼭 참여하길 바란다"고 말했다.
산엔청쇼핑몰은 다음달 1일부터 개최되는 제42회 황매산 철쭉제 기간에 맞춰 15% 할인쿠폰을 지급하는 특별 기획전을 마련했다.
m25322532@newspim.com