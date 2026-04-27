폴리텍대학, 美아마존과 AI 데이터센터 운영 인력 양성 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 한국폴리텍대학이 27일 아마존과 AI 데이터센터 운영 전문인력 양성 MOU를 체결했다.
- 협약으로 교육 자료 지원, 현장 견학, 인턴십, 공동 교육과정 개발에 협력한다.
- 지난 3월 인천캠퍼스 AWS 과정 운영으로 협력 가능성을 확인했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국폴리텍대학이 미국의 다국적 기술 기업인 아마존과 인공지능(AI) 데이터센터 운영 전문인력 육성을 위한 협력에 나선다.
폴리텍대학은 27일 서울 강남구 아마존웹서비스 본사에서 아마존과 AI 데이터센터 운영 전문인력 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
협약은 AI 데이터센터 확산과 클라우드 산업의 급성장에 따라 현장 수요에 맞는 전문인력을 체계적으로 양성하기 위해 마련됐다.
양 기관은 협약에 따라 ▲AI 데이터센터 운영 인재 양성 ▲교육 자료 및 장비 지원 ▲AWS 데이터센터 현장 견학 및 진로체험 ▲인턴십 및 취업 기회 제공 ▲AI·클라우드 분야 공동 교육과정 개발 및 운영 등에 대해 협력한다.
두 기관의 교류은 이번이 처음이 아니다. 대학은 지난 3월 인천캠퍼스에서 AWS 엔지니어 양성 과정을 운영하며 기업 맞춤형 교육을 시작했다. 수료생이 평가를 거쳐 AWS 인턴십에 참여할 수 있도록 설계된 이 과정은 양 기관이 교육 협력의 가능성을 확인하는 계기가 됐으며, 이번 정식 협약 체결로 이어졌다는 설명이다.
이철수 폴리텍대학 이사장은 "AI와 클라우드가 산업 전반의 인프라로 자리잡은 시대에 세계적인 기업과의 협력은 우리 학생들에게 현장에 가까운 교육 기회를 제공하는 것"이라며 "이번 협약을 계기로 AI 전환 시대를 이끌 기술인재를 양성하고, 청년들의 취업 경쟁력을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com