나노, HD현대중공업 대형엔진 탈질촉매 '자체 품질검증' 수행

AI 핵심 요약beta
- 나노가 27일 HD현대중공업 대형엔진용 탈질촉매 검증을 완료했다.
- 품질관리부 주관으로 22~23일 엔진 모사 설비에서 NOx 제거 효율을 측정했다.
- 기존 실제 엔진 평가에서 자체 설비로 전환하며 공급 확대를 모색한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 탈질촉매필터 전문기업 나노는 HD현대중공업에 공급하는 대형엔진용 탈질촉매에 대해 자체 엔진 모사 설비를 활용한 검증을 완료했다고 27일 밝혔다.
회사에 따르면 지난 4월 22~23일 이틀간 나노 품질관리부 주관으로 진행된 이번 검증에는 HD현대중공업 관계자 5명, 선주 측 2명, 미국 ABS선급 1명, 현대ENT 1명 등 총 9명이 참석했다. 실제 엔진 연소 조건을 모사한 배가스 환경에서 엔진 부하 및 온도별 질소산화물(NOx) 제거 효율을 측정했다.
기존에는 나노가 공급한 촉매를 HD현대중공업의 실제 엔진에 장착해 평가하는 방식으로 품질 검증이 진행됐다. 이번 검증은 나노가 자체 구축한 엔진 모사 설비에서 품질 평가를 수행하는 방식으로, 축적된 평가 기술과 품질관리 역량을 기반으로 추진됐다.
나노는 지난 2012년부터 HD현대중공업에 선박 엔진용 탈질촉매를 공급해왔다. 최근 2년간 공급 물량은 3,000㎥를 넘어섰으며, 2026년에는 전년 대비 공급 확대가 예상되고 2027년 공급 물량도 상당 부분 확보한 상태다.
회사 관계자는 "HD현대중공업이 데이터센터 비상발전기 등 육상 발전기 시장으로 엔진 공급 영역을 확대하는 가운데, 나노도 자체 Scheme B 테스트 설비를 기반으로 보다 신속하고 철저한 품질관리 체계를 갖추게 됐다"며 "향후 HD현대중공업과의 긴밀한 협력을 통해 촉매 품질관리 역량을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com