동화약품, '편안 활' 등 다이소용 신제품 9종 출시…"초도 물량 품절"

AI 핵심 요약beta
- 동화약품이 27일 다이소 전용 생활건강 9종을 출시했다.
- 신제품은 온라인 다이소몰 판매 1위를 기록하며 일부 품절됐다.
- 고물가 가성비 트렌드에 맞춰 2000~3000원대 가격으로 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품은 '편안 활', '퀵앤써', 'by.쌍화원', 'by.마그랩' 등 다이소 전용 생활건강 라인업 9종을 출시했다고 27일 밝혔다.
회사에 따르면 신제품은 출시 이후 식품 카테고리 판매 1위를 기록했으며, 온라인 다이소몰 초도 물량이 빠르게 소진되며 일부 제품은 일시 품절 상태를 보이고 있다.
'by.쌍화원'과 'by.마그랩'은 기존 '쌍화원'과 '마그랩'의 서브 브랜드로, 다이소 채널에 맞춘 전용 제품으로 기획됐다.
이번 라인업은 최근 고물가 상황 속에서 확산되는 '초저가·가성비' 소비 트렌드에 맞춰 소비자 부담을 낮추고 신규 소비자 접점을 확대하기 위해 마련됐다.
전 제품은 2000~3000원대 가격으로 출시됐으며, 총 9종 가운데 8종은 액상 스틱형으로 제작해 휴대성과 섭취 편의성을 높였다.
대표 제품으로는 동화약품의 브랜드 헤리티지를 반영한 '편안 활'이 있다. 해당 제품은 부채표 자산을 활용하고 까스활 코어 농축액을 함유한 것이 특징이다.
이와 함께 전통 원료를 활용한 'by.쌍화원' 2종(배도라지쌍화·부채표쌍화)과 건강기능식품 브랜드 마그랩의 서브 브랜드 'by.마그랩' 4종도 함께 선보였다.
피로 케어 제품군으로는 벤포티아민 성분을 활용한 '퀵앤써' 2종도 출시했다.
동화약품에 따르면 온라인 다이소몰에서는 '편안 활'이 입점 직후 전량 품절됐으며, 'by.마그랩' 라인 역시 해당 카테고리 판매 1위에 올랐다.
동화약품 관계자는 "고물가 시대에 소비자들의 건강 관리 부담을 낮추기 위해 이번 제품군을 기획했다"며 "다이소 론칭 초기부터 의미 있는 성과가 나타나고 있는 만큼 일상 건강 관리를 위한 제품군을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
회사는 이번 출시를 계기로 다이소 전용 제품군을 건강기능식품뿐 아니라 기능성 뷰티케어 제품까지 확대할 방침이다.
sykim@newspim.com