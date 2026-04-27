"텀블러족 환영"...대전 서구 '제로웨이스트 카페로드' 확대 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전 서구는 27일 개인 컵 사용 시 포인트를 적립해주는 제로웨이스트 카페로드 사업을 확대한다고 밝혔다.
- 주민이 텀블러로 음료를 구매하면 500원 상당 포인트를 받으며 전체 참여 카페에서 현금처럼 사용할 수 있다.
- 사업장을 기존 30곳에서 40곳으로 늘리고 네이버지도 등과 연계해 이용 편의성을 강화한다.
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[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 서구는 일상 속 일회용품 감축을 위해 추진 중인 '제로웨이스트 카페로드' 사업장을 확대 운영한다고 27일 밝혔다.
해당 사업은 주민이 개인 컵(텀블러)을 이용해 지역 내 제휴 카페에서 음료를 구매할 경우 500원 상당 포인트를 적립해 주는 친환경 인센티브 제도다.
쌓인 포인트는 전체 참여 카페에서 현금처럼 사용할 수 있다. 구에 따르면 지난해 4월 사업 시행 이후 개인 컵 사용량은 꾸준히 늘고 있으며 적립 포인트 상당 부분이 재소비로 이어지는 등 선순환 구조가 정착되고 있다.
이용 편의성도 한층 강화된다. '네이버지도' 등 민간 디지털 플랫폼과 연계해 사용자 주변 가까운 참여 카페를 확인할 수 있으며 QR코드 스캔을 통해 매장 위치·영업시간·길 찾기 정보 등을 실시간으로 확인할 수 있다.
구는 '제로웨이스트 카페로드' 사업장을 기존 30곳에서 40곳으로 확대 운영한다는 계획이다.
대전 서구 관계자는 "규제가 아닌 참여와 실천으로 친환경 문화를 확산하는 것이 해당 사업의 목표"라며 "주민과 소상공인이 함께 체감할 수 있는 자원순환 정책을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com