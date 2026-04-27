TBH글로벌, 마인드브릿지 '무신사 에디션' 출시

AI 핵심 요약beta
- TBH글로벌이 27일 스토커즈와 협업한 마인드브릿지 여름 니트 컬렉션을 무신사에 출시했다.
- 판매 개시와 함께 일부 품목이 빠르게 품절되며 소비자 관심을 끌었다.
- D2C 전략 강화와 무신사 매출 70% 성장으로 K-패션 브랜드 도약을 모색한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= K-패션 전문기업 TBH글로벌은 유명 패션 유튜브 채널 '스토커즈(STalkers)'와 협업한 '마인드브릿지 2026 여름 니트 컬렉션 무신사 에디션'이 판매 개시와 함께 일부 품목이 빠르게 품절되는 등 소비자들의 높은 관심을 얻고 있다고 27일 밝혔다.
회사에 따르면 총 6종으로 구성된 여름 니트 컬렉션은 무신사 전용 제품으로 처음 선보였다. 시원하고 관리가 쉬운 원사를 적용해 여름철 활용도를 높였으며, 누구나 부담 없이 입을 수 있는 디자인과 편안한 핏을 강조했다.
TBH글로벌은 최근 소비 트렌드 변화에 맞춰 D2C(직접판매) 방식의 온라인 채널 전략을 강화하고 있다. 인공지능(AI) 도입 등을 통해 자사몰 경쟁력을 높이는 한편, 무신사 등 영향력 있는 패션 플랫폼을 통한 제품 판매도 확대하고 있다.
마인드브릿지는 워케이션 라이프를 표방하며 MZ 직장인을 겨냥한 국내 대표 데일리 출근룩·오피스룩 브랜드다. 올해 1분기 무신사 매출은 전년 동기 대비 약 70% 성장했으며, 온라인 채널 내 무신사 매출 비중도 약 32.8%까지 확대됐다. 연매출 1500억원대 대표 패션 브랜드로 자리매김했다.
TBH글로벌 관계자는 "마인드브릿지의 브랜드 경쟁력과 유명 인플루언서의 영향력, 무신사의 강력한 플랫폼 경쟁력이 맞물리며 시너지 효과가 나타났다"며 "앞으로도 파급력 있는 협업 제품을 지속 선보이며 마인드브릿지의 브랜드 가치를 높이고, K-패션 대표 브랜드로 도약해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com