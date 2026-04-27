대성하이텍, 한국생산기술연구원 '기술이전 사업' 선정

AI 핵심 요약beta
- 대성하이텍이 27일 생기원의 기술이전 과제 수행 기업으로 선정됐다.
- 휴머노이드 로봇용 고효율 모터 개발에 에이로봇과 참여한다.
- 핵심 부품 국산화와 글로벌 공급망 진입 기반을 마련한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 초정밀가공 전문기업 대성하이텍이 한국생산기술연구원(생기원)의 '기술이전 활성화 지원사업' 신규 과제 수행 기업으로 선정됐다고 27일 밝혔다.
대성하이텍이 참여하는 과제는 '휴머노이드 로봇용 고효율·고출력밀도 모터 개발'이다. 생기원이 보유한 전자기·열 해석 기반 설계 기술을 이전받아 모터 설계부터 제작까지 이어지는 토탈 솔루션 확보를 목표로 한다. 에이로봇과 함께 최종 수행 기업으로 선정된 대성하이텍이 개발한 모터는 에이로봇에 우선 공급될 예정이다.
회사에 따르면 휴머노이드 로봇에서 모터는 관절 구동 성능을 좌우하는 핵심 부품이다. 현재 고성능 제품은 전량 수입에 의존하고 있다. 이번 과제를 통해 고효율·고출력밀도 모터 설계 기술을 확보하면 핵심 부품 국산화가 가능해질 것으로 예상된다.
대성하이텍은 향후 시제품 제작과 성능 검증을 거쳐 실제 수요 기업에 적용 가능한 기술 기반을 구축한다. 이어 에이로봇 등 휴머노이드 로봇 제조사와 연계한 공급 체계를 단계적으로 확대할 계획이다.
대성하이텍 관계자는 "이번 기술이전 과제는 단순 연구를 넘어 글로벌 완성차 업체들의 물류 휴머노이드 등 실제 수요 기반 사업화까지 연결되는 프로젝트"라며 "휴머노이드 로봇 핵심 부품인 모터 분야에서 경쟁력을 확보하고 글로벌 공급망 진입 기반을 마련할 것"이라고 말했다.
한편 대성하이텍은 최근 로봇 핸드 전문기업 테솔로와 양산 품질 확보를 위한 협력을 추진하는 등 로봇 부품 사업을 확대하고 있다. 정밀 가공 기술을 기반으로 로봇 산업 전반으로 사업 영역을 확장 중이다.
nylee54@newspim.com