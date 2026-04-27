KB국민은행, AI인지능력검사 '알츠윈' 서비스 무료 제공

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 27일 AI인지능력검사 서비스 '알츠윈'을 무료로 제공한다고 밝혔다.
- 전국 영업점에서 만 55세 이상 고객 1000명을 대상으로 선착순 제공되며 1분간의 말하기로 뇌 건강을 측정한다.
- 고객은 스마트폰 QR코드 스캔으로 즉시 결과를 확인해 뇌 건강 관리와 금융자산 계획에 활용할 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 치매 진단 전문기업 ㈜세븐포인트원과 함께 AI인지능력검사 'AlzWIN(알츠윈)' 서비스를 무료로 제공한다고 27일 밝혔다.
이번 서비스는 전국 영업점에서 만 55세 이상 고객 중 치매 신탁 등 치매 관련 상품 또는 유언대용신탁 등 상속 상담 고객 1000명을 대상으로 선착순으로 제공된다.
'AlzWIN(알츠윈)'은 CES2026 참가기업 ㈜세븐포인트원이 개발한 AI 인지능력검사 솔루션(미국 FDA등록)으로, 약 1분간의 짧은 말하기만으로 뇌 건강 나이와 두뇌 에너지 수준 등을 측정할 수 있다. 고객은 본인의 스마트폰으로 QR코드를 스캔해 검사를 시작한 뒤 즉시 결과를 확인할 수 있으며, 이를 통해 자신의 현재 뇌 건강 상태와 특성을 파악하고, 평소 최적의 두뇌 컨디션을 유지할 수 있는 관리 방법과 금융자산 관리 계획을 세우는 데 활용할 수 있다.
KB국민은행은 전국 18개의 'KB골든라이프센터'를 운영하며 금융·비금융 서비스를 아우르는 시니어 토탈 케어 역량을 강화하고 있다. 지난 24일에는 전국 KB골든라이프 센터장과 골든라이프부 직원들을 대상으로 치매파트너 교육을 실시하고 '치매파트너증'을 받았다. 누적 4만 2000여 건의 상담 경험을 바탕으로 전문성과 고객 응대 역량을 한층 강화했다.
KB국민은행 관계자는 "KB골든라이프만의 차별화된 비금융 혜택으로 시니어 고객들이 금융자산은 물론 건강과 노후 생활 전반까지 함께 관리하는데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 고객의 든든한 노후 파트너로서 다양한 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com