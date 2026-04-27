'하GPT' 하정우·'대통령의 입' 전은수 출마 카운트다운…이번 주 분수령

공직선거법상 5월 4일 전까지 사퇴해야

이르면 이번 주 초 출마 여부 밝힐 듯

부산 북갑·충남 아산을 출마 전망 나와

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 '핵심 참모' 하정우 청와대 AI미래기획수석과 전은수 청와대 대변인의 6·3 국회의원 보궐선거 출마 여부가 분수령을 맞았다. 공직선거법상 선거 30일 전인 5월 4일까지 사퇴해야 출마할 수 있기 때문에 여당과의 조율, 지역구 다지기 등의 작업을 생각하면 조만간 공식 입장을 밝힐 것이라는 전망이 나온다.

27일 뉴스핌 취재를 종합하면 하 수석은 전재수 더불어민주당 의원이 부산시장 선거에 출마하며 공석이 된 부산 북갑에, 전 대변인은 강훈식 대통령비서실장의 사퇴로 지난해 6월부터 공석인 충남 아산을 출마가 유력하다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 하정우 대통령비서실 AI미래기획수석비서관이 8일 오후 서울 종로구 더 룸 탁트임에서 언론 인터뷰를 하고 있다. 2026.04.08 ryuchan0925@newspim.com

하 수석이 출마할 것으로 예상되는 부산 북갑은 여당인 민주당 입장에서 상징성이 강한 곳이다. 2024년 총선에서 부산 18개 지역구 가운데 민주당이 유일하게 승리한 지역구이기 때문이다. 하 수석이 부산 출신인데다가 민주당 지도부가 출마를 수차례 부탁하며 절차를 조율했다고 한다.

게다가 부산 북갑은 이번 보궐선거 최대 격전지로 떠오른 곳이다. 한동훈 전 국민의힘 대표가 무소속 출마를 선언했고, 이 지역에서 두 번 국회의원을 지낸 박민식 전 국가보훈부 장관이 국민의힘 소속으로 출마한다.

하 수석은 아직 출마 입장을 밝히지 않은 상태다. 출마설이 불거진 초기에는 거리를 두는 모습이었으나 최근에는 "아침저녁으로 생각이 바뀐다"며 복잡한 심정을 드러내기도 했다. 하 수석은 이르면 이번주 초 입장을 정리해 발표할 것으로 예상된다. 이 대통령의 인도·베트남 국빈 방문(지난 19~24일)에 동행한 그는 순방 이후 출마 여부를 밝히겠다고 예고한 바 있다.

전은수 대통령실 부대변인이 24일 오후 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 이재명 대통령의 한일·한미 정상회담에 대한 외신의 긍정적 반응을 소개하고 있다. [사진=KTV]

전 대변인은 충남 아산을 출마 하마평에 오르고 있다. 당초 김상욱 의원의 울산시장 출마로 보궐 가능성이 제기된 울산 남갑 차출설이 나왔으나, 민주당이 전태진 변호사를 해당 지역구에 전략공천하겠다고 밝혀 전 대변인은 충남 아산을 차출 가능성이 높아졌다.

전 대변인은 부산에서 태어나 울산에서 자랐지만, 충남 공주교대를 졸업했다. 대전에서 초등학교 교사로 일하다가 부산대 법학전문대학원에 진학해 제4회 변호사시험에 합격했다. 이 대통령이 민주당 대표이던 시절 지명직 최고위원으로 발탁했고, 정부 출범 후 부대변인으로 다시 발탁했다. 지난 1일 대변인으로 승진했다.

청와대를 비롯한 정치권 안팎에서는 전 대변인을 두고 대통령의 의중을 빠르고 정확하게 전달한다는 평이 많다. 대인 관계 역시 탁월하다는 평도 있다. 또 교사에 변호사, 여성 정치인이라는 상징성 덕분에 민주당에서 출마를 수차례 요청한 것으로도 전해진다.

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