경기도, 5월 맞아 '경기 투어패스' 출시..."130여곳 관광지 무제한 이용"

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 27일 경기 투어패스를 선보였다.
- 2만6900원으로 130여 관광지를 무제한 이용한다.
- 28일 베이밸리 투어패스를 출시해 남부·충남 관광을 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"경기도 구석구석을 더 알차고 부담 없이 즐길 수 있도록 이용 편의 높일 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 5월 가정의 달과 황금연휴를 맞아 도민의 나들이 비용 부담을 덜어줄 '경기 투어패스'와 '베이밸리 투어패스'를 27일과 28일 잇따라 선보인다.
27일 도에 따르면 경기 투어패스는 단 2만 원대의 패스권 하나로 도내 130여개 관광지를 무제한으로 즐길 수 있도록 기획한 초가성비 통합이용권이다. 지난 2023년 첫선을 보인 경기 투어패스는 올해는 27일 오전 11시부터 판매를 시작한다.
31개 시군에 위치한 관광지, 체험시설, 카페 등 130여 곳을 자유롭게 이용할 수 있다. 요금은 24시간권 2만6900원, 48시간권 3만5900원으로 3~4개 시설 방문비보다도 저렴하다.
도는 올해 안에 이용 가능 시설을 200개소까지 대폭 확대할 예정이다. 구매자는 네이버 스마트 스토어를 비롯해 지마켓, 옥션, 쿠팡, 마이리얼트립, 야놀자 등 10여 개 주요 온라인 플랫폼에서 모바일 티켓을 발급받아 별도 예약 없이 곧바로 사용할 수 있다.
28일 오전 11시에는 경기 남부와 충남 북부를 아우르는 초광역 관광상품인 베이밸리 투어패스가 출시 2년 차를 맞아 도민을 찾는다. 특히 올해는 본 상품 출시에 앞서 양 지역 주요 관광지 20여 곳 중 2곳을 마음대로 골라 방문할 수 있는 '내맘대로 랜드마크 패키지'를 먼저 선보여 선택의 폭을 넓혔다.
도는 출시를 기념해 1천 매 한정으로 정상가 1만 5900원에서 2000원을 할인한 1만 3900원에 네이버 스마트 스토어 특가 판매를 진행한다. 상세한 이용 정보는 경기 투어패스 누리집에서 확인할 수 있다.
고영미 경기도 관광산업과장은 "경기 투어패스 하나로 도민들이 경기도 구석구석을 더 알차고 부담 없이 즐길 수 있도록 참여 시설을 지속적으로 늘리고 이용 편의를 높여 나가겠다"며 "베이밸리 투어패스 역시 경기도와 충청남도가 함께 만들어 가는 사업인 만큼 두 지역을 잇는 새로운 여행 문화로 굳건히 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com