엠오티, 자동차 핵심 부품 'ERCV' 자동화 라인 수주

AI 핵심 요약beta
- 이차전지 조립 설비 전문 기업 엠오티가 27일 자동차 부품 제조 기업과 약 20억원 규모의 ERCV 생산 자동화 라인 수주 계약을 체결했다.
- ERCV는 내연기관의 유해 물질 배출을 줄이는 EGR 시스템의 핵심 구성 요소로, 엠오티의 기존 EGR 밸브 및 쿨러 생산 자동화 설비 기술이 수주 결정 요인이 됐다.
- 엠오티는 이번 계약을 통해 이차전지 중심의 사업 포트폴리오를 자동차 핵심 부품 영역으로 확장해 균형 잡힌 사업 구조를 구축했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이차전지 조립 설비 전문 기업 엠오티가 국내 중견 자동차 부품 제조 기업과 약 20억원 규모의 ERCV(전자식 재순환 제어밸브) 생산 자동화 라인 수주 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.
ERCV는 내연기관의 유해 물질 배출을 줄이는 EGR(배기가스 재순환) 시스템의 핵심 구성 요소다. 엠오티는 기존에 EGR 밸브 및 쿨러 생산 자동화 설비 분야에서 풍부한 실적을 보유하고 있으며, 이러한 기술적 시너지와 공정 설계 역량이 이번 수주의 결정적 요인이 됐다.
회사에 따르면 이번 계약은 사업 포트폴리오 다변화 전략 측면에서 의미가 있다. 그동안 이차전지 제조 설비에 집중됐던 수주 비중을 자동차 핵심 부품 영역으로 확장함으로써 특정 산업에 국한되지 않는 균형 잡힌 사업 구조를 구축하게 됐다.
엠오티는 이번 수주를 시작으로 내연기관 부품은 물론 전기차(EV) 및 하이브리드차(HEV)용 친환경차 부품 설비 시장 공략을 본격화할 방침이다. 특히 고전압 배터리의 전력을 안전하게 제어하는 핵심 장치인 파워릴레이 액츄에이터(Power Relay Actuator) 라인 등 향후 전개될 대규모 설비 투자 사업에서도 경쟁력을 갖출 것으로 보인다.
김충규 엠오티 부사장은 "이번 수주는 이차전지 조립 설비를 넘어 자동차 핵심 부품 자동화 영역에서도 엠오티의 독보적인 설계 및 제작 역량을 검증받은 사례"라며 "기존 고객사와의 공고한 협력은 물론 지속적인 기술 혁신과 고객사 다변화를 통해 글로벌 모빌리티 자동화 설비 시장을 선도하는 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com