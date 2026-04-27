HK이노엔, 아토매트릭스와 AI 기반 차세대 비만치료제 공동개발

AI 핵심 요약beta
- HK이노엔이 27일 아토매트릭스와 비만치료제 공동연구개발 계약을 체결했다.
- AI 플랫폼 캔디로 인크레틴 한계 보완 저분자 후보물질을 발굴한다.
- 양사는 개발 기간 비용 줄이고 약효 안전성 검증을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = HK이노엔은 AI 기반 신약 설계 기업 아토매트릭스와 차세대 비만치료제 개발을 위한 공동연구개발 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 계약은 인공지능(AI) 및 컴퓨터 시뮬레이션 기반 신약 설계 플랫폼을 활용해 인크레틴(Incretin) 계열 비만치료제(GLP-1 수용체 작용제 등)의 한계를 보완할 수 있는 새로운 기전의 저분자 후보물질을 발굴하는 데 목적이 있다.
HK이노엔은 자체 신약 개발 역량을 바탕으로 후보물질 합성과 생물학적 평가를 수행해 약효와 안전성을 검증할 계획이다. 아토매트릭스는 자사 신약 설계 플랫폼 '캔디(CANDDIE)'를 활용해 후보물질 설계와 선별을 담당한다.
캔디는 AI와 컴퓨터 시뮬레이션을 활용한 분석 기법인 분자동역학(MD) 기반 신약 설계 플랫폼이다. 표적 단백질과 후보물질 간 결합 안정성뿐 아니라 결합 이후 나타나는 약효 반응까지 분석할 수 있는 것이 특징이다.
양사는 이를 통해 연구 초기 단계부터 위험 요인을 선제적으로 관리하고 개발 기간과 비용을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
박병철 HK이노엔 신약연구소 소장은 "기존 비만치료제가 가진 위장관계 부작용과 근감소 등의 한계를 극복할 수 있는 비인크레틴 계열 신약 개발을 적극 추진하고 있다"며 "양사의 강점을 결합해 유망 후보물질을 신속히 발굴하고 후속 개발 단계로 빠르게 진입할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
이은호 아토매트릭스 대표는 "생물학적으로 복잡한 표적일수록 데이터 기반 해석과 물리 기반 시뮬레이션을 결합한 정밀한 접근 방식이 중요하다"며 "이번 협업을 통해 혁신 신약 개발을 가속화하고 자사의 신약 설계 플랫폼 경쟁력을 입증하겠다"고 밝혔다.
sykim@newspim.com