카카오페이, '1차 고유가 피해지원금' 신청 개시

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이가 27일 고유가 피해지원금 신청 서비스를 시작했다.
- 전 국민 70%가 1인당 10만~60만 원을 받으며 취약계층부터 5부제로 운영한다.
- 포인트 복권과 소진 쿠폰 등 혜택을 통해 편의성을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오페이는 고유가 장기화로 인한 가계 부담을 덜기 위해 마련된 '1차 고유가 피해지원금' 신청 서비스를 본격적으로 시작한다고 27일 밝혔다.
이번 지원금은 고유가 지속에 따른 가계 부담을 완화하기 위해 마련됐다. 지급 대상은 전체 국민의 70%다. 수혜자는 1인당 10만 원에서 최대 60만 원까지 지원받는다. 오늘부터 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 취약계층의 신청이 시작되며, 혼선을 방지하기 위해 출생연도 끝자리에 따른 5부제 방식으로 운영된다.
신청자를 위한 차별화된 혜택도 마련됐다. 먼저 지원금 신청을 완료한 사용자라면 누구나 '포인트 복권' 이벤트에 참여할 수 있다. 추첨을 통해 선정된 10명의 사용자에게는 현금처럼 사용할 수 있는 카카오페이포인트 100만P를 각각 지급한다. 여기에 지원금을 알뜰하게 모두 소진한 고객들을 위해 확실한 사후 혜택도 준비했다. 소진 완료 후 신청한 사용자에게는 최대 2000원 상당의 맞춤형 쿠폰 3종 세트가 지급되어 마지막 순간까지 실질적인 혜택을 누릴 수 있다.
카카오페이는 "전 국민이 사용하는 카카오톡을 통해 고유가 피해지원금을 가장 간편하게 신청하고 전국 어디서나 편리하게 사용하실 수 있도록 서비스를 설계했다"며 "카카오페이만의 차별화된 편의성과 혜택을 통해 고유가 극복이라는 지원 취지에 기여하고 민생 경제에 힘을 보탤 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.
romeok@newspim.com