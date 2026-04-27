평양에 우크라전 참전 기념관 개관...김정은 "넋은 영원할 것"

AI 핵심 요약beta
- 김정은이 26일 우크라이나전 전사 북한군 추모 기념관 준공식에 참석했다.
- 푸틴 대통령이 보낸 편지에서 북한군의 용맹을 치하했다.
- 노광철 국방상과 러 국방장관이 준공 테이프를 끊었다.
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푸틴 "진정한 희생" 편지
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 우크라이나전에 투입됐다 전사한 북한군을 추모하기 위한 시설인 '해외군사작전 전투위훈기념관'이 26일 국무위원장 김정은이 참석한 가운데 준공식을 가졌다고 관영 조선중앙통신이 27일 보도했다.
김정은은 연설에서 "우리 군대의 해외군사작전은 당과 조국의 명령 앞에 스스로의 양심과 도덕적 권리로 나선 군인들, 티 없는 충실성의 열화로 심장을 끓이고 그 무한의 생명력으로 극한점들을 넘어선 가장 진실하고 아름다운 인간들이 벌인 역사에 전무한 것"이라고 주장했다.
블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 바체슬라프 볼로딘 하원(두마) 의장이 대신 읽은 편지에서 "쿠르스크 해방 1돌에 즈음하여 평양에서 준공하는 해외군사작전 전투위훈기념관의 준공을 축하하며 조선인민군 장병들이 러시아의 전우들과 어깨 겯고 싸우면서 특출한 용감성과 진정한 희생정신을 발휘하여 불멸의 영광을 떨친 무비의 위훈은 모든 러시아 공민들의 심장 속에 영원히 남아 있을 것"이라고 강조했따.
행사에서는 북한 국방상 노광철과 안드레이 벨로우소프 러시아 국방장관이 준공테잎을 끊었다.
김정은은 방명록에 '품고 싸운 그 흙에 생은 덮여도 지켜낸 위대한 명예와 더불어 열사들의 넋은 영원할 것이다. 장한 이 나라의 아들들, 군관, 병사들에게 해외군사작전 전투위훈기념관 이 명예의 단상을 삼가 드린다'라고 적었다.
김정은은 행사와 별도로 볼로딘 의장을 별도로 만나 "푸틴 동지가 해외군사작전 전투위훈기념관 준공식에 볼로딘 동지를 단장으로 하는 고위급 대표단을 파견한 것은 조로(북러) 두 나라 사이의 동맹관계를 중시하고 공고·발전시켜 나가려는 러시아 지도부의 입장과 의지의 표시로 된다"고 말했다.
yjlee@newspim.com