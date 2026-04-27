전국 광역단체장 4월 27일 일정

AI 핵심 요약beta
- 황명석 경북도지사권한대행이 7일 중동 상황 점검회의를 주재했다.
- 강기정 광주시장은 청사 업무를, 김영록 전남지사는 기탁금 전달식을 진행했다.
- 김관영 전북지사 등 지자체장들은 재난대책회의와 확대간부회의 등을 가졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- '강치 아일랜드 시즌2' 팬미팅 및 시사회(10;00 다목적홀)
- 양자 AI 하이브리드 데이터센터 구축 업무협약식(11:00 사림실)
- 제362회 경상북도의회 임시회 제1차 본회의(14:00 도의회 본회의장)
- 경상북도 통합지원협의체 회의(16:00 화랑실)
▲강기정 광주시장
-청사 업무
▲김영록 전남지사
- 전남개발공사, 우리동네 복지기동대 등 기탁금 전달식(14:00 VIP실)
▲김관영 전북지사
-여름철 자연재난 대비 도.시군,관계기관 대책회의 (10:00 재난상황실)
▲김영환 충북지사
-확대간부회의(09:00 대회의실)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- '강치 아일랜드 시즌2' 팬미팅 및 시사회(10;00 다목적홀)
- 양자 AI 하이브리드 데이터센터 구축 업무협약식(11:00 사림실)
- 제362회 경상북도의회 임시회 제1차 본회의(14:00 도의회 본회의장)
- 경상북도 통합지원협의체 회의(16:00 화랑실)
▲이장우 대전시장
-주간업무회의(9:00 대회의실)
-신교통수단(3칸 굴절차량) 시험운행 차량 점검(10:30 건양대병원)
-충무훈련 최초상황보고회의(14:00 전시종합상황실)
▲김하균 세종시장 권한대행
-제44차 행복세종정책협의회(16:00 소회의실)
▲김태흠 충남지사
-제12회 자율방범대의 날 기념행사(11:00 경찰인재개발원)
-서산의료원 개인소장물품 기증식(14:30 접견실)
▲여중협 강원도지사 권한대행
-지휘부 간담(09:00 행정부지사실)
-제345회 임시회 제1차 본회의(10:00 의회 본회의장)
-2026년 제1회 「미래산업글로벌도시 종합계획 심의회」 (13:30 별관 대회의실)
-제1차 예산결산특별위원회(17:00 의회 본회의장)
▲박형준 부산시장
-주간 정책회의(09:00 영상회의실)
-언론 인터뷰-부산일보(10:30 집무실)
-업무협약-고립·은둔 가구 발굴 및 지원(11:00 국제의전실)
▲박완수 경남지사
-실국본부장 회의(08:40 도정 회의실)
▲김두겸 울산시장
-실국본부장 회의(08:40 도정 회의실)
▲유정복 인천시장
- 연등축제 봉축탑 점등식 (18:00)
▲김동연 경기지사
-별도 일정 없음
▲오영훈 제주지사
-별도 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com