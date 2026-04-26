1만1500명 질주…'반기문마라톤' 음성 달궜다

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뜨거운 열기 가득, 반기문 전 UN총장도 현장 응원

[음성=뉴스핌] 백운학 기자 =충북 음성이 전국에서 모인 마라토너들의 뜨거운 열기로 가득 찼다.

26일 주최 측에 따르면 '제20회 반기문마라톤대회'는 이날 음성종합운동장 일원에서 열려 참가자 1만1500여 명이 힘찬 레이스를 펼치며 성황리에 막을 내렸다.

음성 반기문마라톤대회. [사진=음성군] 2026.04.26 baek3413@newspim.com

행사장에는 장기봉 음성군수 권한대행을 비롯해 김영호 음성군의회 의장, 강준원 음성군체육회장, 임호선 국회의원, 윤건영 충북교육감 등 주요 인사들이 참석해 참가자들을 격려했다.

특히 반기문 전 유엔(UN) 사무총장이 지난해에 이어 올해도 배우자와 함께 현장을 찾아 눈길을 끌었다. 반 전 총장은 참가자들과 인사를 나누며 대회의 의미를 더했다.

대회는 음성종합운동장을 출발해 음성생활체육공원을 순환하는 4.2km 건강달리기 코스를 비롯해 감우재와 금왕, 생극 오생리를 잇는 10km, 하프, 풀코스 등으로 나뉘어 진행됐다.

코스 주변에서는 풍물단 공연과 응원 이벤트가 이어지며 참가자들의 사기를 북돋웠다. 외국인지원센터 체험 부스와 먹거리·음료 제공 공간, 지역 농특산물 홍보관 등 다양한 부대행사도 운영돼 현장 분위기를 더욱 끌어올렸다.

특히 국수와 두부김치, 계란 등 먹거리 코너는 준비된 물량이 모두 소진될 정도로 큰 호응을 얻었다.

반기문마라톤대회 참가자들이 힘찬 레이스를 펼치고 있다. [사진=음성군] 2026.04.26 baek3413@newspim.com

장기봉 권한대행은 "군민들의 협조 덕분에 교통 통제 등 불편 속에서도 대회를 안전하게 치를 수 있었다"며 "반기문마라톤대회를 대한민국을 대표하는 대회로 성장시키겠다"고 말했다.

강준원 음성군체육회장은 "이번 대회는 여러 기관과 단체, 전국 마라톤 동호인들이 함께 만들어낸 축제의 장이었다"며 "오는 9월 열리는 충북도민체육대회도 성공적으로 개최될 수 있도록 관심과 참여를 부탁한다"고 밝혔다.

한편 경기 결과 풀코스에서는 남자부 조우원(2시간 34분 19초), 여자부 오주연(3시간 16분 28초)이 각각 우승을 차지했다.

하프코스는 남자부 최진수(1시간 15분 02초), 여자부 오세린(1시간 28분 41초), 10km는 남자부 김보섭(35분 57초), 여자부 반소정(41분 38초)가 1위에 올랐다.

4.2km 코스에서는 남자부 김홍준, 여자부 고민선이 각각 가장 먼저 결승선을 통과했다.

baek3413@newspim.com