사천시, '제28회 사천와룡문화제' 성료…방문객 25만명 역대 최다

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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시 대표 봄축제인 사천와룡문제가 시민과 관광객 모두에게 전통과 현대가 어우러진 다양한 프로그램을 통한 특별한 봄날의 추억을 선사하며 지역 대표 문화관광축제로서의 위상을 다시 한번 확고히 했다.

제28회 사천와룡문화제 와룡랜드 야경 [사진=사천시]2026.04.26

사천시는 올해로 28회째를 맞이한 사천와룡문화제가 'Fly 와룡, Play 사천'이라는 주제로 지난 24일부터 26일까지 사흘간 사천시청 광장 일원에서 성황리에 개최됐다고 밝혔다.

이번 축제에는 총 25만 명의 방문객이 다녀가며 역대 최다 방문객 수를 기록, 사천와룡문화제가 명실상부한 지역 대표 축제를 넘어 전국적인 문화관광축제로 도약했음을 입증했다.

이번 축제는 사천의 상징인 용을 현대적으로 재해석한 다양한 공연과 체험 프로그램으로 구성돼 시민과 관광객들에게 특별한 문화 경험을 선사했다.

참여형 콘텐츠를 대폭 강화해 머무르며 즐기는 체류형 축제로 성공적으로 자리매김했다는 평가를 받았다.

축제 첫날에는 '용 승천 불 퍼포먼스'로 화려한 시작을 알렸으며 개막식과 함께 손빈아, 자이언티, 케이윌, 김혜진 등이 출연한 축하공연이 이어지며 현장의 열기를 끌어올렸다.

낮 시간에는 지역 예술단체 공연과 버스킹, 참여형 이벤트가 진행돼 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 축제 분위기가 조성됐다.

둘째 날인 25일에는 14개 읍·면·동 주민이 참여한 '와룡! 우리가 최고야!'를 비롯해 가산오광대 공연, 버블쇼, '와룡이와 오징어 게임' 등 다양한 참여 프로그램이 펼쳐졌다.

'와룡 K-POP 슈퍼스타 발굴 프로젝트'가 큰 호응을 얻었다. 밤에는 사천로드 퍼레이드가 진행돼 화려한 볼거리를 제공했다.

제28회 사천와룡문화제 [사진=사천시]2026.04.26

마지막 날에는 마도갈방아소리 공연과 마술공연, 퍼레이드에 이어 폐막식과 축하공연이 진행됐으며 신승태, 오유진, 딴따라패밀리, 김성범 등이 무대에 올라 축제의 대미를 장식한다.

이 밖에도 행사장 곳곳에서는 대형 용 조형물과 터널형 구조물로 구성된 '와룡랜드'가 운영돼 방문객들의 눈길을 사로잡았으며, 운세 체험, 부적 만들기, 키링 제작, 포토부스 등 다양한 체험 콘텐츠도 큰 인기를 끌었다.

가족 단위 방문객을 위한 놀이형 체험존과 업사이클링 체험, 캐리커처 프로그램 등도 호응을 얻으며 축제 만족도를 높였다. 먹거리 콘텐츠 역시 한층 강화됐다.

'제2회 코뚜레 사천한우 숯불구이 대잔치'에서는 지역 대표 특산물인 사천한우를 시중가 대비 저렴한 가격에 제공해 방문객들의 발길을 모았다. 한우국밥, 육회, 육전 등 다양한 메뉴와 무료 시식 행사도 진행돼 큰 인기를 끌었다.

지난해에 이어 올해도 높은 매출과 방문객 수를 기록하며 지역경제 활성화에도 크게 기여했다.

와룡 푸드트럭, 와룡 장터, 건강 체험 프로그램, 사천 전국 연날리기 대회 등 부대행사도 함께 열려 축제의 풍성함을 더했다.

사천문화재단 김병태 대표이사는 "이번 와룡문화제는 방문객 24만 명을 기록하며 역대 최대 규모로 성공적으로 마무리됐다"며 "앞으로도 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 대표 참여형 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com