전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.26 (일)
KYD 디데이
전국 대전·세종·충남

속보

더보기

"강동원인 줄 알았는데"...정명국 '우산 등장' 패러디에 '빅재미'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정명국 국민의힘 대전 동구 시의원 예비후보가 25일 영화 '늑대의 유혹' 우산 장면 패러디 영상을 SNS에 공개했다.
  • 영상은 강동원 등장 신을 재현하며 지역 성과인 가양문화공원 조성 등을 알렸다.
  • 정 예비후보는 딱딱한 홍보 대신 눈길 끄는 콘텐츠로 유권자와 소통할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정명국 대전시의원 예비후보, '늑대의유혹'으로 성과 홍보 '눈길'
B급 감성 홍보에 "빵 터졌다"..."유권자 친숙 콘텐츠로 다가갈 것"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 영화 '늑대의 유혹' 속 강동원의 '우산 등장 장면'이 대전 동구 선거판에 뜬금없이(?) 소환됐다. 정명국 국민의힘 대전 동구 시의원 예비후보가 영화 패러디 영상으로 이색 홍보에 나서 눈길을 끌고 있다.

정명국 예비후보는 지난 25일 자신의 SNS를 통해 2000년대 초반 큰 인기를 끌었던 영화 '늑대의 유혹'의 명장면을 재현한 영상을 공개했다.

정명국 국민의힘 대전 동구 시의원 예비후보가 영화 '늑대의 유혹'의 '우산 등장 씬' 패러디한 영상. [사진=정명국 후보 페이스북] 2026.04.26 nn0416@newspim.com

영상은 '대한민국 3대 등장'이라는 자막과 함께 시작되며 빨간 우산을 들고 등장하는 장면으로 시작된다. 이어 누군가 여성의 우산 안으로 들어가고 놀란 여성이 바라본 시선 끝에는 정명국 예비후보가 나타난다. 이후 정 예비후보가 미소를 짓는 느린 호흡의 장면 구성까지 '강동원 우산 신'을 꽤 충실하게 따르며 보는 이에게 '빅 재미'를 선사한다.

이후 곧바로 가양문화공원 조성, 벤치 설치, 족욕장 마련 등 지역구 성과 설명과 함께 '주민을 위한 변화', '정명국이 해냈습니다' 등의 문구로 정명국 예비후보의 성과를 알린다.

정 예비후보의 패러디 영상 반응도 긍정적이다. 영상에는 "왜이러세요 ㅎㅎ" "아이디어가 후보들 영상 중 단연 1등이다, 빵 터졌다" 등의 댓글이 달리며 정 예비후보를 응원했다. 

정명국 예비후보의 B급 홍보는 이번이 처음은 아니다. 최근엔 '2번에도 일잘하는 정명국' 홍보물이 줄자를 따라 화면 앞으로 당겨지는 단순하지만 임팩트 있는 영상을 올리며 좋은 반응을 얻었다. 완성도보다 아이디어와 친근함에 무게를 둔 방식으로 기존 정치 홍보와는 확연히 다른 흐름을 보인다.

지역 정치권도 정 예비후보의 이같은 시도를 두고 "요즘 선거판은 콘텐츠 싸움인데 잘 하고 있다"며 긍정적으로 보고 있다. 짧은 영상 안에서 얼마나 빨리 시선을 잡고 메시지를 남기느냐가 중요해진 만큼 패러디와 같은 가벼운 형식도 점차 늘어나는 추세인데 정 예비후보가 이를 잘 활용하고 있다는 분석이다.

정명국 예비후보는 <뉴스핌>에 "그간 해왔던 각종 성과들을 동구 유권자들에게 친숙하게 알릴 방법을 고심하다 눈길을 끄는 콘텐츠 제작이 필요하다고 봤다"며 "딱딱한 정책 설명보다 유권자들이 한 번이라도 더 보게 만드는 게 중요하다고 판단했다"고 말했다. 이어 "앞으로도 다양한 방식으로 소통을 이어갈 계획"이라고 강조했다.

nn0416@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국힘, 대구시장 후보에 추경호 확정 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 후보에 추경호 국민의힘 의원이 26일 확정됐다. 박덕흠 중앙당 공천관리위원장은 이날 오전 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 추 의원이 후보 경선에서 유영하 의원을 상대로 승리했다고 밝혔다. 국민의힘이 26일 대구광역시장 후보로 추경호 국회의원이 최종 확정됐다고 26일 발표했다. [사진=뉴스핌DB]    이로써 추 의원은 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 맞붙게 된다. 추 의원이 후보로 확정되면서 대구 달성군은 보궐선거가 열리게 된다. 이날 공관위는 경기 평택을 국회의원 재선거 후보로 유의동 전 의원을 단수공천했다. 국민의힘이 26일 경기도 평택을 재선거 후보로 유의동 전 국회의원을 단수공천했다. [사진=뉴스핌DB]  인천 계양을 보궐선거 후보자는 추가 공모를 받기로 했다. seo00@newspim.com 2026-04-26 12:13
사진
고유가 피해지원금 27일부터 지급 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 행정안전부가 고유가로 인한 취약계층 부담을 덜기 위해 '고유가 피해지원금' 1차 지급을 시작한다. 신청은 27일 오전 9시부터 5월 8일 오후 6시까지 약 2주간 온·오프라인으로 진행된다. 지급 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족이며, 지원금은 기초생활수급자 1인당 55만원, 차상위계층·한부모가족은 45만원이다. 비수도권 및 인구감소지역 거주자는 1인당 5만원이 추가 지급된다. 신청 첫 주(27~30일)는 혼잡을 막기 위해 출생연도 끝자리 기준 요일제가 적용된다. 특히 5월 1일 근로자의 날 휴무에 따라 이달 30일에는 끝자리 4·9뿐 아니라 5·0도 신청할 수 있다. 신청은 온라인 24시간 가능하며(마감일은 오후 6시까지), 오프라인은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 가능하다. 은행 영업점은 오후 4시까지 운영된다. 지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 선택할 수 있다. 1차 기간 내 신청하지 못한 대상자는 5월 18일부터 7월 3일까지 2차 신청이 가능하다. 문의는 국민콜110, 전담 콜센터(1670-2626), 지방자치단체 콜센터를 통해 안내받을 수 있다. 윤호중 행안부 장관은 "중동 전쟁이 촉발한 고유가·고환율·고물가로 어려움을 겪고 계신 국민께 고유가 피해지원금이 숨통을 틔워주는 든든한 버팀목이 되기를 바란다"고 밝히며, "정부는 국민께서 고유가 피해지원금을 불편함 없이 신청·지급받아 사용하실 수 있도록 빈틈없이 지원해 나가겠다"고 말했다. 행정안전부가 고유가로 인한 취약계층 부담을 덜기 위해 '고유가 피해지원금' 1차 지급을 시작한다. 사진은 윤호중 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌DB] peoplekim@newspim.com 2026-04-26 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동