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체육공단, 스포츠주간 맞이 유소년 골프 대회 개최

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  • 체육공단이 26일 스포츠주간 맞아 유소년 골프 대회를 열었다.
  • KPGA와 업무협약 바탕으로 에콜리안 제천에서 주니어리그 토너먼트를 개최했다.
  • 300여 명 참여 속 가족형 방식으로 지역 경제 활성화를 도모했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 유소년 골프 저변 확대 및 지역 경제 활성화 기여에 나섰다. 

국민체육진흥공단_유소년 골프대회 개최 단체 사진. [사진=KSPO] 2026.04.26 iaspire@newspim.com

체육공단이 제64회 스포츠 주간(4월 마지막 주)을 맞이해 유소년 골프 저변 확대와 지역 경제 활성화를 위한 유소년 골프 대회를 열었다.

체육공단은 지난 2024년 한국프로골프협회(이하 KPGA)와 체결한 '골프 대중화 및 골프 산업 활성화를 위한 업무협약'을 기반으로 24일(금) 체육공단이 운영하는 친환경 골프장인 '에콜리안 제천'에서'2026 KPGA 주니어리그 정규 토너먼트 1회 with KSPO'를 개최했다.

스포츠주간을 맞아 체육공단이 운영하는 체육시설 인프라를 활용해 골프 유망주들에게 경기 기회를 제공하고, 대회를 통한 지역 경제 활성화를 위해 마련된 이번 대회에는 60여 명의 선수를 비롯해 가족, 대회 관계자 등 300여 명이 함께했다. 특히, 이번 대회는 '정규 9홀 스트로크 플레이'와 부모가 직접 캐디로 참여하는 '가족 참여형' 경기 방식의 특색있는 진행으로 눈길을 끌었다.

체육공단 관계자는 "이번 대회는 스포츠주간을 맞아 유소년 선수들이 꿈을 응원할 수 있는 매우 뜻깊은 대회"라며, "앞으로도 지역 사회와 상생 발전할 수 있는 다양한 사업을 추진하겠다."라고 밝혔다.

현장에 참석한 KPGA 관계자도 "체육공단의 적극적인 후원이 골프 유소년 양성에 큰 도움이 됐다."라며, "앞으로도 대한민국 골프의 미래를 위한 다양한 협력을 이어갈 것"이라고 전했다.

한편, 대회 참가자들에게는 지역 경제 활성화를 위해 제천시 내 숙박시설과 식당가 등에서 사용할 수 있는 소정의 지역 상품권이 제공됐다.

iaspire@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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