'e스포츠도 접수' 남우현, T1 홈그라운드서 애국가 제창

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=가수 남우현이 T1 홈그라운드 무대에 등장해 애국가 제창으로 글로벌 팬덤을 사로잡는다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=남우현. [사진=빌리언스] 2026.04.26 iaspire@newspim.com

남우현은 26일 인천 인스파이어 아레나에서 개최되는 종합 e스포츠 페스티벌 '2026 T1 홈그라운드(2026 T1 HOME GROUND)'에서 애국가 제창에 나선다.

이번 무대는 글로벌 팬덤을 보유한 e스포츠 경기에 K팝 아티스트가 나선다는 점에서 눈길을 끈다. 남우현은 T1과 BFX 양 팀 선수들을 향한 응원의 메시지를 담아 애국가를 제창하며 현장 분위기를 끌어올릴 예정이다.

특히 남우현은 그간 다양한 공연과 무대를 통해 라이브 실력을 입증해 온 만큼, 현장을 찾은 관객들과 호흡하며 분위기를 뜨겁게 달굴 것으로 보인다.

남우현은 음악뿐만 아니라 예능과 연기 등 여러 방면에서 활동하며 폭넓은 팬층을 확보해 왔다. 이번 애국가 제창을 통해 국내를 넘어 글로벌 팬들에게 또 한 번 색다른 매력을 선보일 수 있을지 귀추가 주목된다.

한편, 남우현은 오는 5월 9일 솔로 데뷔 10주년을 앞두고 있다.

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