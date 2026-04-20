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제천 e스포츠 상설경기장 건립, 중앙투자심사 통과

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  • 충북도가 20일 제천 e스포츠 상설경기장 건립사업이 중앙지방재정투자심사를 통과했다고 밝혔다.
  • 제천시 명동에 지하1층 지상4층 4305㎡ 규모 경기장을 313억 원 투입해 짓는다.
  • 2027년 착공 2029년 개관 목표로 e스포츠 대회 유치와 지역경제 활성화를 기대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

313억 투입 복합문화공간 조성…2029년 개관 목표

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도는 '제천 e스포츠 상설경기장 건립사업'이 행정안전부 중앙지방재정투자심사를 통과했다고 20일 밝혔다.

중앙투자심사는 지방 대규모 투자사업의 필요성과 타당성, 재정 건전성 등을 종합 검증하는 절차로, 이번 통과로 사업의 정책적 필요성과 사업성이 국가 차원에서 공식 인정됐다.

'제천 e스포츠 상설경기장' 입면도. [사진=충북도] 2026.04.20 baek3413@newspim.com

사업은 제천시 명동 일원에 지하 1층, 지상 4층, 연면적 4305㎡ 규모의 e스포츠 전용 경기장을 조성하는 것으로 총사업비 약 313억 원이 투입된다.

2027년 착공해 2029년 1월 개관을 목표로 한다.

시설에는 500석 규모 주경기장을 비롯해 선수단 사무실과 연습실, 중계시설, 컨퍼런스홀, 기업 입주공간, 창업 인큐베이팅 공간 등이 들어선다.

충북도는 이 시설을 e스포츠 대회 유치와 게임·콘텐츠 기업 집적, 관광 연계 프로그램 운영이 결합된 복합문화거점으로 조성한다는 계획이다.

상시 대회와 체험 프로그램을 통해 청년층 유입과 지역경제 활성화, 원도심 재생 효과도 기대하고 있다.

조미애 충북도 문화예술산업과장은 "중앙투자심사 통과는 충북이 e스포츠 기반 미래 콘텐츠산업 중심지로 도약하는 계기"라며 "경기장을 중심으로 기업 유치와 일자리 창출, 관광 활성화를 연계해 중부권 e스포츠 산업 거점으로 육성하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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