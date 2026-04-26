'전진우 결장' 옥스퍼드, 최종전 앞두고 잉글랜드 3부리그 강등

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22위로 강등권 옥스퍼드, 최종전 승리해도 21위 WBA 승점 못 넘어

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 축구 국가대표 공격수 전진우가 몸담고 있는 잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부리그) 옥스퍼드가 결국 강등의 아픔을 피하지 못했다.

옥스퍼드는 26일(한국시간) 영국 옥스퍼드의 카삼 스타디움에서 열린 셰필드 웬즈데이와의 2025-2026 챔피언십 45라운드 홈 경기에서 4-1 완승을 거뒀다. 하지만 이 승리는 팀의 운명을 바꾸기에는 역부족이었다.

옥스퍼드 시티로 이적한 전진우. [사진 = 옥스퍼드 SNS]

이날 승리로 승점 47을 확보한 옥스퍼드는 분위기 반전을 기대했지만, 다른 경기 결과가 발목을 잡았다. 잔류 마지노선인 21위 웨스트 브로미치 앨비언이 2위 팀인 입스위치와 0-0으로 비기며 승점 51을 기록, 격차를 4로 유지했다. 이로써 옥스퍼드는 남은 최종전 결과와 상관없이 강등권(22~24위)인 22위에 머물며 다음 시즌 3부리그 강등이 확정됐다.

경기에서는 대승을 거뒀지만, 라커룸 분위기는 무거울 수밖에 없었다. 시즌 막판까지 이어진 잔류 경쟁에서 끝내 살아남지 못하며 팀 전체가 아쉬움을 삼켜야 했다.

한편 전진우는 이날 경기 교체 명단에 이름을 올렸지만 출전 기회를 얻지는 못했다. 그는 올해 1월 K리그1 전북 현대를 떠나 잉글랜드 무대에 도전장을 내밀었지만, 기대만큼의 기회를 받지는 못했다.

전진우는 리그에서 6경기(선발 2경기)에 출전해 총 191분을 소화하는 데 그쳤고, 풀타임 출전 없이 공격 포인트도 기록하지 못했다. 컵 대회 등을 포함한 공식전에서도 7경기 출전에 머물며 존재감을 드러내는 데 어려움을 겪었다.

결국 팀의 강등이 확정되면서 전진우 역시 중요한 기로에 놓이게 됐다. 팀과 함께 3부리그에서 재도약을 노릴지, 혹은 새로운 기회를 찾아 이적을 모색할지 선택의 시간이 다가오고 있다.

wcn05002@newspim.com