'1골 1도움' 이강인, 시즌 첫 멀티 공격 포인트... PSG, 앙제 꺾고 선두 질주

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=파리 생제르맹(PSG) 이강인이 1골 1도움으로 팀의 리그 선두를 지키는 데 큰 역할을 했다.

PSG는 26일(한국시간) 프랑스 앙제 스타드 레몽 코파에서 열린 앙제와 2025-2026 리그1 31라운드 원정에서 3-0으로 승리했다. 이 경기 결과로 2연승 중인 PSG는 승점 69로, 2위 랑스(승점 63)와 격차를 벌리고 1위 자리를 유지 중이다.

[프랑스 앙제 로이터=뉴스핌] PSG 이강인이 26일(한국시간) 프랑스 앙제 스타드레몽 코파에서 열린 앙제와 경기에서 1골 1도움 활약을 펼쳤다. 2026.04.26 willowdy@newspim.com

이날 선발로 출장한 이강인이 전반 7분 만에 선제골을 터뜨렸다. 루카스 베랄두가 투입한 패스를 아슈라프 하키미가 골 지역 오른쪽으로 파고든 후 오른발 슈팅을 시도했다. 그러나 골키퍼에게 맞고 흘러나왔고 이강인이 이를 놓치지 않고 골키퍼를 제치고 오른발로 밀어 넣었다.

이강인은 지난해 11월 10일 치른 앙제전에서 2골 1도움 등을 포함해 통산 앙제와 4경기에서 3골 2도움으로 강한 모습을 보여주고 있다. 그런 좋은 기억을 이날도 살리며 지난 2월 9일 마르세유와 21라운드 홈 경기 이후 오랜만에 리그 3호 골을 터뜨렸다.

후반 7분 코너킥 키커로 나선 이강인이 페널티박스 안쪽으로 쏘아 올린 공을 베랄두가 바로 헤더로 골망을 흔들며 3-0까지 점수를 벌렸다. 이강인의 도움이 됐다.

다만 PSG는 후반 29분 곤살로 하무스가 퇴장당해 수적 열세에 빠졌지만 3-0으로 승리를 지키는 데는 충분했다.

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