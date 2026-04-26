전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.26 (일)
KYD 디데이
스포츠 축구

속보

더보기

'1골 1도움' 이강인, 시즌 첫 멀티 공격 포인트... PSG, 앙제 꺾고 선두 질주

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • PSG 이강인이 26일 앙제전에서 1골 1도움으로 활약했다.
  • PSG는 3-0 승리로 승점 69를 쌓아 리그 1위를 지켰다.
  • 후반 하무스 퇴장에도 수적 열세를 극복해 승리를 거뒀다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=파리 생제르맹(PSG) 이강인이 1골 1도움으로 팀의 리그 선두를 지키는 데 큰 역할을 했다.

PSG는 26일(한국시간) 프랑스 앙제 스타드 레몽 코파에서 열린 앙제와 2025-2026 리그1 31라운드 원정에서 3-0으로 승리했다. 이 경기 결과로 2연승 중인 PSG는 승점 69로, 2위 랑스(승점 63)와 격차를 벌리고 1위 자리를 유지 중이다.

[프랑스 앙제 로이터=뉴스핌] PSG 이강인이 26일(한국시간) 프랑스 앙제 스타드레몽 코파에서 열린 앙제와 경기에서 1골 1도움 활약을 펼쳤다. 2026.04.26 willowdy@newspim.com

이날 선발로 출장한 이강인이 전반 7분 만에 선제골을 터뜨렸다. 루카스 베랄두가 투입한 패스를 아슈라프 하키미가 골 지역 오른쪽으로 파고든 후 오른발 슈팅을 시도했다. 그러나 골키퍼에게 맞고 흘러나왔고 이강인이 이를 놓치지 않고 골키퍼를 제치고 오른발로 밀어 넣었다.

이강인은 지난해 11월 10일 치른 앙제전에서 2골 1도움 등을 포함해 통산 앙제와 4경기에서 3골 2도움으로 강한 모습을 보여주고 있다. 그런 좋은 기억을 이날도 살리며 지난 2월 9일 마르세유와 21라운드 홈 경기 이후 오랜만에 리그 3호 골을 터뜨렸다.

후반 7분 코너킥 키커로 나선 이강인이 페널티박스 안쪽으로 쏘아 올린 공을 베랄두가 바로 헤더로 골망을 흔들며 3-0까지 점수를 벌렸다. 이강인의 도움이 됐다.

다만 PSG는 후반 29분 곤살로 하무스가 퇴장당해 수적 열세에 빠졌지만 3-0으로 승리를 지키는 데는 충분했다. 

willowdy@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국힘, 대구시장 후보에 추경호 확정 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 후보에 추경호 국민의힘 의원이 26일 확정됐다. 박덕흠 중앙당 공천관리위원장은 이날 오전 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 추 의원이 후보 경선에서 유영하 의원을 상대로 승리했다고 밝혔다. 국민의힘이 26일 대구광역시장 후보로 추경호 국회의원이 최종 확정됐다고 26일 발표했다. [사진=뉴스핌DB]    이로써 추 의원은 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 맞붙게 된다. 추 의원이 후보로 확정되면서 대구 달성군은 보궐선거가 열리게 된다. 이날 공관위는 경기 평택을 국회의원 재선거 후보로 유의동 전 의원을 단수공천했다. 국민의힘이 26일 경기도 평택을 재선거 후보로 유의동 전 국회의원을 단수공천했다. [사진=뉴스핌DB]  인천 계양을 보궐선거 후보자는 추가 공모를 받기로 했다. seo00@newspim.com 2026-04-26 12:13
사진
고유가 피해지원금 27일부터 지급 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 행정안전부가 고유가로 인한 취약계층 부담을 덜기 위해 '고유가 피해지원금' 1차 지급을 시작한다. 신청은 27일 오전 9시부터 5월 8일 오후 6시까지 약 2주간 온·오프라인으로 진행된다. 지급 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족이며, 지원금은 기초생활수급자 1인당 55만원, 차상위계층·한부모가족은 45만원이다. 비수도권 및 인구감소지역 거주자는 1인당 5만원이 추가 지급된다. 신청 첫 주(27~30일)는 혼잡을 막기 위해 출생연도 끝자리 기준 요일제가 적용된다. 특히 5월 1일 근로자의 날 휴무에 따라 이달 30일에는 끝자리 4·9뿐 아니라 5·0도 신청할 수 있다. 신청은 온라인 24시간 가능하며(마감일은 오후 6시까지), 오프라인은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 가능하다. 은행 영업점은 오후 4시까지 운영된다. 지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 선택할 수 있다. 1차 기간 내 신청하지 못한 대상자는 5월 18일부터 7월 3일까지 2차 신청이 가능하다. 문의는 국민콜110, 전담 콜센터(1670-2626), 지방자치단체 콜센터를 통해 안내받을 수 있다. 윤호중 행안부 장관은 "중동 전쟁이 촉발한 고유가·고환율·고물가로 어려움을 겪고 계신 국민께 고유가 피해지원금이 숨통을 틔워주는 든든한 버팀목이 되기를 바란다"고 밝히며, "정부는 국민께서 고유가 피해지원금을 불편함 없이 신청·지급받아 사용하실 수 있도록 빈틈없이 지원해 나가겠다"고 말했다. 행정안전부가 고유가로 인한 취약계층 부담을 덜기 위해 '고유가 피해지원금' 1차 지급을 시작한다. 사진은 윤호중 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌DB] peoplekim@newspim.com 2026-04-26 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동