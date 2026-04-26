수원시, 여성경영인협회 미혼모 출산 외국인 유학생에 200만 원 전달

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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 시 여성경영인협의회가 "한국으로 유학 온 뒤 미혼모로 출산한 외국인 유학생과 신생아의 안정적인 생활을 돕는 데 사용해 달라"며 200만 원을 전달했다고 26일 밝혔다.

전달식 후 기념촬영 모습. [사진=수원시]

수원시는 타국에서 홀로 출산과 양육을 감당해야 하는 위기 상황에 놓인 유학생에게 긴급 지원으로 신생아 보호와 기본적인 생활 안정을 지원해 왔다.

수원시 여성경영인협의회는 추가적인 생활 지원을 위해 임원진의 뜻을 모아 기부금을 마련했다. 기부금은 해당 유학생의 생활 안정 지원 등에 사용할 예정이다.

전달식에는 정승연 회장을 비롯한 수원시 여성경영인협의회 임원진과 김은주 수원시 여성가족국장 등이 참석했다. 해당 유학생은 따뜻한 지원에 고마움을 표현하는 손 편지를 보내왔다.

정승연 여성경영인협의회 회장은 "유학생과 아이가 안정을 찾고 새로운 출발을 준비하는 데 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃을 위한 나눔을 이어가겠다"고 말했다.

김은주 수원시 여성가족국장은 "위기 상황에 놓인 유학생과 신생아에게 따뜻한 손길을 내밀어 주신 여성경영인협의회에 감사드린다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃을 세심하게 살피겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com