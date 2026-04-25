[프로야구] KBO 또 흥행 신기록...역대 최소경기 200만 관중 달성

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평균 관중 1만 7902명, 지난해 동 경기 수 대비 8% 증가





[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 2026 KBO 프로야구의 흥행 돌풍이 심상치 않다.

KBO는 25일 전국 5개 구장에서 열린 경기에서 총 9만9905명의 관중이 입장해 시즌 누적 관중 209만4481명을 기록했다고 밝혔다.

2026 신한 SOL KBO리그 개막 이틀째인 29일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스와 KT 위즈의 경기가 만원 관중으로 북적이고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이날 기준 KBO리그는 정규시즌 117경기 만에 200만 관중을 돌파했다. 지난해 기록했던 118경기를 넘어 역대 최소 경기 200만 관중 신기록이다.

이날 잠실야구장에는 2만3750명, 광주 기아챔피언스필드에는 2만500명, 고척스카이돔에는 1만6000명, 대전 한화생명볼파크에는 1만7000명이 입장하며 4개 구장이 매진됐다.

인천 SSG랜더스필드 역시 총 2만3000석 가운데 2만2655명이 입장하며 사실상 매진에 가까운 기록을 세웠다.

올 시즌 경기당 평균 관중은 1만7902명으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 평균 관중 1만6596명보다 약 7.9% 증가한 수치다.

구단별 홈 관중 1위는 LG 트윈스다. LG는 홈 14경기에서 총 33만1872명을 동원했다. 삼성 라이온즈가 30만 6709명으로 뒤를 이었고, 한화 이글스(22만1000명), 두산 베어스(21만9896명), 롯데 자이언츠(20만392명)가 뒤를 이었다.

키움 히어로즈는 총 14만 2981명으로 전체 9위지만, 지난해 같은 기간과 비교해 관중 증가율 39%를 기록하며 가장 높은 상승 폭을 나타냈다. 평균 관중에서도 LG가 경기당 2만 3705명으로 가장 많았고 삼성(2만3593명), 두산(2만1990명), 롯데(2만39명)가 뒤를 이었다.

2026 신한 SOL KBO리그 개막 이틀째인 29일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스와 KT 위즈의 경기가 만원 관중으로 북적이고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

올 시즌 전체 117경기 가운데 65경기가 매진되며 전체 경기의 약 56%가 매진 사례를 기록했다. 한화는 홈 13경기 전 경기 매진으로 좌석 점유율 100%를 기록했고, LG는 홈 14경기 중 13차례 매진됐다. 두산은 8차례, 삼성은 7차례 매진을 기록했다.

흥행 상승세가 이어지면서 프로야구의 3년 연속 1000만 관중 돌파 기대감도 커지고 있다.

football1229@newspim.com