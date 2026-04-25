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[H리그] 남자부 SK호크스, 하남시청 꺾고 3연속 챔프전 진출...여자부 부산시설공단도 PO행

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  • SK호크스가 25일 하남시청을 27-21로 꺾고 3년 연속 챔피언결정전 진출했다.
  • 부산시설공단도 여자부 준플레이오프에서 경남개발공사를 28-22로 이기며 플레이오프 티켓을 따냈다.
  • SK는 다음 달 1일부터 정규리그 1위 인천도시공사와 챔피언결정전을 치른다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 핸드볼 H리그 남자부 SK호크스가 하남시청을 꺾고 3년 연속 챔피언결정전에 진출했다. 부산시설공단도 여자부 준플레이오프를 통과하며 플레이오프행 티켓을 따냈다.

SK는 25일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장(티켓링크 라이브 아레나)에서 열린 2025-2026 신한 SOL 핸드볼 H리그 남자부 플레이오프에서 하남시청을 27-21로 제압했다.

[서울=뉴스핌] SK 호크스 김동철이 지난 11일 2025-2026 H리그 남자부 두산전에서 점프 슛을 하고 있다. [사진=한국핸드볼연맹]

이로써 SK는 다음 달 1일부터 정규리그 1위 인천도시공사와 챔피언결정전(3전 2승제)을 치른다.

SK는 경기 초반부터 수비에서 우위를 점했다. 전반 21분까지 하남시청을 3골로 묶으며 주도권을 잡았고, 후반 초반에는 22-13까지 점수 차를 벌리며 승기를 굳혔다.

김동철이 6골로 공격을 이끌었고, 골키퍼 지형진은 12세이브를 기록하며 경기 최우수선수(MVP)에 선정됐다.

[서울=뉴스핌] 부산시설공단 류은희가 지난 12일 2025-2026 H리그 여자부 광주도시공사전에서 점프 슛을 하고 있다. [사진=한국핸드볼연맹]

이어 열린 여자부 준플레이오프에서는 부산시설공단이 경남개발공사를 28-22로 꺾고 2년 연속 플레이오프 진출에 성공했다.

부산시설공단은 경기 시작과 함께 류은희의 속공 등을 앞세워 4-0으로 앞서 나갔고, 전반을 13-8로 마쳤다.

후반에도 흐름은 이어졌다. 경남개발공사의 실책을 놓치지 않은 부산시설공단은 연속 득점으로 19-14, 5골 차까지 달아나며 승기를 잡았다. 이후 추격을 허용했으나 6점 차로 승리를 지켰다. 경기 MVP는 8골을 넣은 류은희가 차지했다. 

부산시설공단은 오는 27일 2위 삼척시청과 플레이오프를 치른다. 플레이오프 승자는 오는 30일부터 1위 SK슈가글라이더즈와 3전 2승제 챔피언결정전을 치른다. 

football1229@newspim.com

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'생수 2000원' 노점, 3일 영업정지 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 손님에게 생수를 2000원에 판매해 '바가지' 논란을 빚은 광장시장 노점이 영업 정지 처분을 받았다. 24일 광장시장 노점 상인회에 따르면 해당 노점은 상인회 징계에 따라 지난 22일부터 이날까지 3일간 영업을 중단했다. 서울 종로구 광장시장. [사진 = 뉴스핌DB] 논란은 한국에 거주하는 외국인 유튜버가 올린 영상에서 시작됐다. 영상에는 문제의 노점에서 물을 요청하자 상인이 500㎖ 생수를 건네며 가격을 2000원이라고 안내하는 장면이 담겼다. 해당 노점은 메뉴판에 생수 가격을 2000원으로 표시했지만, 시중가보다 두 배가량 비싸다는 점에서 비판이 이어졌다. 실제로 광장시장 내 다른 노점들은 대부분 생수를 1000원 수준에 판매하는 것으로 알려졌다. 상인회 관계자는 이번 논란과 관련해 "노점 특성상 1.8ℓ 생수를 구매해 컵에 따라 제공하는 경우가 있는데, 외국인들이 이를 먹다 남은 물로 오해하는 일이 있었다"고 설명했다. 이어 "노점들이 개인사업자라 가격을 일괄적으로 정하기는 어렵지만, 이번 일을 계기로 적정 가격에 판매하는 방향으로 개선될 것으로 본다"고 밝혔다. moonddo00@newspim.com 2026-04-24 21:26
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