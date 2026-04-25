[H리그] 남자부 SK호크스, 하남시청 꺾고 3연속 챔프전 진출...여자부 부산시설공단도 PO행

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 핸드볼 H리그 남자부 SK호크스가 하남시청을 꺾고 3년 연속 챔피언결정전에 진출했다. 부산시설공단도 여자부 준플레이오프를 통과하며 플레이오프행 티켓을 따냈다.

SK는 25일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장(티켓링크 라이브 아레나)에서 열린 2025-2026 신한 SOL 핸드볼 H리그 남자부 플레이오프에서 하남시청을 27-21로 제압했다.

[서울=뉴스핌] SK 호크스 김동철이 지난 11일 2025-2026 H리그 남자부 두산전에서 점프 슛을 하고 있다. [사진=한국핸드볼연맹]

이로써 SK는 다음 달 1일부터 정규리그 1위 인천도시공사와 챔피언결정전(3전 2승제)을 치른다.

SK는 경기 초반부터 수비에서 우위를 점했다. 전반 21분까지 하남시청을 3골로 묶으며 주도권을 잡았고, 후반 초반에는 22-13까지 점수 차를 벌리며 승기를 굳혔다.

김동철이 6골로 공격을 이끌었고, 골키퍼 지형진은 12세이브를 기록하며 경기 최우수선수(MVP)에 선정됐다.

[서울=뉴스핌] 부산시설공단 류은희가 지난 12일 2025-2026 H리그 여자부 광주도시공사전에서 점프 슛을 하고 있다. [사진=한국핸드볼연맹]

이어 열린 여자부 준플레이오프에서는 부산시설공단이 경남개발공사를 28-22로 꺾고 2년 연속 플레이오프 진출에 성공했다.

부산시설공단은 경기 시작과 함께 류은희의 속공 등을 앞세워 4-0으로 앞서 나갔고, 전반을 13-8로 마쳤다.

후반에도 흐름은 이어졌다. 경남개발공사의 실책을 놓치지 않은 부산시설공단은 연속 득점으로 19-14, 5골 차까지 달아나며 승기를 잡았다. 이후 추격을 허용했으나 6점 차로 승리를 지켰다. 경기 MVP는 8골을 넣은 류은희가 차지했다.

부산시설공단은 오는 27일 2위 삼척시청과 플레이오프를 치른다. 플레이오프 승자는 오는 30일부터 1위 SK슈가글라이더즈와 3전 2승제 챔피언결정전을 치른다.

football1229@newspim.com