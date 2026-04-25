민주당 이상천 제천시장 후보, '세 과시' 속 선거사무소 개소식

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중앙·지역 인사 500명 참석…"실행력으로 결과 증명"



[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =더불어민주당 이상천 제천시장 후보가 25일 제천시 용두천로에서 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 들어갔다.

이날 행사에는 시민과 각계 인사 약 500명이 몰리며 지방선거 개소식으로는 이례적인 규모를 보였다.

민주당 이상천 제천시장 후보 선거사무실 개소식.[사진=조영석 기자] 2026.04.25 choys2299@newspim.com

특히 중앙 정치권 인사들이 대거 집결해 눈길을 끌었다. 이시종 전 충북지사와 노영민 전 대통령비서실장이 현장을 찾아 지지를 표명했고, 임호선·이광희 국회의원도 참석해 힘을 보탰다.

정청래 더불어민주당 대표, 서영교 국회 법제사법위원장, 권칠승 국회 행정안전위원장, 이연희 전략기획위원장, 김두관 전 경남지사 등은 영상 메시지로 지원에 나섰다.

전·현직 중량급 인사들이 한자리에 모인 것은 지방선거 개소식에서는 드문 장면으로, 중앙 정치권의 조직적 지원과 기대가 반영된 것으로 해석된다.

지역 정가에서는 "선거 초반 기선 제압과 세 과시 성격이 짙다"는 평가가 나온다.

이 후보는 이날 인사말에서 "정치는 말이 아니라 결과로 증명해야 한다"며 '실행력'을 핵심 키워드로 제시했다.

그는 "행정 경험을 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 정책과 현장에서 작동하는 행정을 구현하겠다"고 강조했다.

행사 구성 역시 메시지 전달에 초점을 맞췄다. 내빈 소개를 영상으로 대체하고 축사를 최소화하는 등 간결한 진행을 택했으며, '현장에서 본 이상천' 순서를 통해 실무 경험과 리더십을 부각했다.

단순한 세 과시를 넘어 '일하는 후보' 이미지를 강조하려는 전략으로 읽힌다.

참석 인사들은 "이상천 후보는 구호가 아닌 실적으로 행정을 이끌어온 인물"이라며 "검증된 실행력이 지역 발전의 해법"이라고 평가했다.

반면 지역 정치권 일각에서는 "중앙 지원을 발판으로 한 조직력 강화가 실제 표심으로 이어질지가 관건"이라는 분석도 제기된다.

choys2299@newspim.com