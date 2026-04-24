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국힘 경기도당 공관위, 광역의원 등 29개 선거구 후보 추천 결정

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  • 국민의힘 경기도당 공관위가 23일 제22차 회의 결과를 발표했다.
  • 지역구 광역의원 8개, 기초의원 단수 11개 등 후보를 추천했다.
  • 기초의원 경선 10개, 비례대표 경선 1개 선거구를 공고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기초 경선 10개 선거구·안양 기초 비례 경선 발표

[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 23일 오후 제 22차 회의결과를 발표했다.

국민의힘 CI. [사진=뉴스핌DB]

공관위에 따르면 22차 회의에서 지역구 광역의원 단수 추천 8개 선거구, 지역구 기초의원 단수추천 3개 선거구와 2인 추천 8개 선거구, 지역구 기초의원 경선결과 3개 선거구, 비례대표 기초의원 경선결과 7개 선거구에 대해 후보 추천을 결정했다.

또 기초의원 경선 10개 선거구와 비례대표 기초의원 경선 1개 선거구를 발표헸다.

발표된 명단은 아래와 같다.

국민의힘 경기도당 공천관리위원회가 23일 오후 제 22차 회의결과를 발표했다. 사진은 지역구 광역의원 단수 추천 명단.[사진=국민의힘]

◇지역구 광역의원 단수 (8개 선거구)
▲의정부시-3 이철호(67년생) 현 (사)대한민국카투사연합회 부회장
▲부천시-8 황계호(59년생) 현 국민의힘중앙위문화관광부위원장
▲광명시-4 정정자(61년생) 현 광명을당협 문화예술위원장
▲고양시-7 이호배(01년생) 현 민주평통자문위원
▲남양주시-2 김미리(64년생) 현 경기도의회 의원
▲화성시-4 이은희(73년생) 현 주식회사앰앰아이
▲하남시-3 최용근(55년생) 전 서울시 공무원
▲광주시-2 정영미(85년생) 현 다함께돌봄센터 센터장

국민의힘 경기도당 공천관리위원회가 23일 오후 제 22차 회의결과를 발표했다. 사진은 지역구 기초의원 단수 추천 명단.[사진=국민의힘]

◇지역구 기초의원 단수 (11개 선거구)
▲성남시-가 박종각(64년생) 현 성남시의원

▲부천시-다 김미자(63년생) 현 부천시의회의원

▲남양주시-나 한근수(72년생) 현 남양주시의회 자치행정위원장
▲남양주시-가 (가) 이양이(79년생) 현 남양주 갑 당협 부위원장
▲남양주시-가 (나) 이상기(58년생) 현 남양주시의회 의원

▲김포시-다 (가) 조한석(82년생) 전 김포시청 정무팀장
▲김포시-다 (나) 한종우(72년생) 현 김포시의회 의원

▲광주시-나 (나) 한대희(71년생) 현 경기도당 부위원장

▲포천시-가 (가) 박윤경(67년생) 전 농협중앙회 포천시지부 지부장
▲포천시-나 (가) 최홍화(66년생) 현 포천가평당협협의회 부위원장

▲연천군-나 (나) 박운서(69년생) 현 연천군의회 의원(원내대표)

▲가평군-가 (가) 신현유(65년생) 전 (사)한농연 경기도연합회회장
▲가평군-가 (나) 최원중(80년생) 현 가평군의회 예산결산위원장
▲가평군-다 (가) 유재혁(63년생) 현 김용태국회의원 비서관
▲가평군-다 (나) 이진옥(61년생) 현 가평군의회 기초의원

국민의힘 경기도당 공천관리위원회가 23일 오후 제 22차 회의결과를 발표했다. 사진은 지역구 기초의원 경선결과 명단.[사진=국민의힘]

◇지역구 기초의원 경선결과 (3개 선거구)
▲여주시-나 (가) 경규명(63년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장
▲여주시-나 (나) 이상숙(66년생) 현 여주시의회 의원

▲양평군-가 (가) 오혜자(64년생) 현 양평군의회 의장
▲양평군-가 (나) 조근수(68년생) 전 양평군농업기술센터소장

▲양평군-나 (가) 전병곤(99년생) 현 경기도당청년위원회수석부위원장
▲양평군-나 (나) 지민희(83년생) 현 양평군의회 의원 부의장

국민의힘 경기도당 공천관리위원회가 23일 오후 제 22차 회의결과를 발표했다. 사진은 비례대표 기초의원 경선결과 명단.[사진=국민의힘]

◇비례대표 기초의원 경선결과 (7개 선거구)
▲수원시
1 김정선(70년생) 현 국민의힘 경기도당 여성위원회
2 이승철(57년생) 현 바르게살기 경기도 자문의원
3 김지현(79년생) 전 한국외국어대학교 객원교수
4 이재규(64년생) 전 문경대학교 호텔조리과 교수

▲의정부시
1 안금례(59년생) 현 의정부시 민주평화통일자문위원
2 최민정(81년생) 전 21대 최영희국회의원 비서관

▲남양주시
1 김도은(72년생) 현 국민의힘 경기도당 대변인
2 강한나(83년생) 현 에코랜드 주민지원협의체 감사

▲하남시
1 지혜민(93년생) 현 하남시갑 청년여성위원장

▲파주시
1 오은정(81년생) 현 국민의힘 파주시을 사무국장
2 오유진(73년생) 전 조선일보월간여성조선편집부기자

▲광주시
1 김시은(88년생) 현 경기도당 청년네트워킹부위원장
2 정대영(91년생) 현 광주(갑)차세대청년위원장

▲양평군
1 구문경(66년생) 전 전)양평군청 문화복지국장
2 맹호순(64년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장

국민의힘 경기도당 공천관리위원회가 23일 오후 제 22차 회의결과를 발표했다. 사진은 기초의원 경선 명단.[사진=국민의힘]

◇기초의원 경선 (10개 선거구)
▲성남시-나
박주윤(64년생) 현 성남시의회의원
안광환(67년생) 전 성남시의회 7, 8대 의원
이승훈(88년생) 현 국민의힘 수정당협 청년위원장

▲성남시-다
박명순(70년생) 전 태평초등학교 운영위원장
이상호(63년생) 전 제7대 성남시의회 부의장
홍광희(59년생) 전 수정당협 수석부위원장

▲성남시-라
강신철(62년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장
구재평(59년생) 현 성남시의회 시의원
김주현(01년생) 현 성남수정 당협 대학생위원장
이재호(59년생) 전 5, 6, 7대 성남시의원
천정길(80년생) 현 수정구 당원협의회 부위원장

▲안양시-바
김주석(66년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장
박정옥(63년생) 현 평촌경영고 운영위원회 위원장
설다영(88년생) 현 안양보호관찰소협의회 사무국장

▲안산시-바
김재국(64년생) 현 안산시의회 부의장
정택환(59년생) 현 안산시병당원협의회 부위원장

▲안성시-나
윤한웅(89년생) 현 국민의힘안성당협위원회부위원장
이문주(63년생) 현 국힘 안성당원협의회 부위원장
정천식(69년생) 현 안성시의회 부의장

▲포천시-가
민천식(58년생) 전 포천시장권한대행
백승조(80년생) 현 포천 가평당협 지도본부장
서과석(65년생) 현 제6대 포천시의원(前期의장)
이성용(78년생) 전 국민의힘 경기도당 대변인

▲포천시-나
안애경(62년생) 현 포천시의원
윤상훈(72년생) 현 일동초등학교 총동문회장
이진형(64년생) 전 포천시새마을지도자협의회장
황용(81년생) 전 포천청년회의소 회장

▲연천군-나
이용판(76년생) 현 국민의힘중앙위원회농림축산분과
하창기(69년생) 전 전곡농협 상무 (지점장)

▲가평군-나
김경수(59년생) 현 가평군의회 의원
김종성(76년생) 현 가평군의회 군의원 (부의장)
박창용(67년생) 전 국민의힘 설악면 지역협의회장
이상현(62년생) 전 가평군의회운영위원장
조해승(60년생) 전 설악주민자치위원회위원장

국민의힘 경기도당 공천관리위원회가 23일 오후 제 22차 회의결과를 발표했다. 사진은 비례대표 기초의원 경선 명단.[사진=국민의힘]

◇비례대표 기초의원 경선 (1개 선거구)

▲안양시
고은희(76년생) 현 IFA 에인스더올바른컨설팅
김유미(74년생) 현 미소환경 대표

observer0021@gmail.com

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세계 최대규모 베이징모터쇼 개막 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 세계 최대 규모의 베이징 모터쇼가 24일 개막했다. 이날 개막한 베이징 모터쇼는 다음 달 3일까지 10일 동안 진행된다. 베이징 모터쇼는 2년에 한 번 개최된다. 그동안 국제 전람 센터에서 개최되었던 베이징 모터쇼는 참여 기업이 증가하면서 국제 전시 센터에서도 동시에 개최됐다. 이로 인해 전시 면적은 기존의 20만㎡에서 38만㎡로 확장됐다. 이는 모터쇼로는 사상 최대 규모다. 베이징 모터쇼에는 21개국의 1000여 개 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 참여한다. 전시 기간 동안 약 100만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되고 있다. 모터쇼에는 모두 1451대의 차량이 전시된다. 이 중 세계 최초 공개 모델(월드 프리미어)은 181대다. 2년 전 모터쇼의 117대에 비해 대폭 늘어났다. 콘셉트카는 71대가 전시된다. 중국 최대 자동차 업체인 비야디(BYD, 比亞迪)는 9분 만에 완전 충전이 가능한 배터리를 선보였다. 해당 배터리를 장착한 차량은 한 번 충전으로 830㎞ 주행이 가능하다. 중국 업체인 체리 자동차는 50가지 이상의 모델을 전시한다. 특히 체리 자동차는 새로 개발한 서브 브랜드인 '쭝헝(縱橫)'이 처음으로 공개되었다. 쭝헝은 럭셔리 하이브리드 오프로드 차량 브랜드다. 지리(吉利)자동차는 산하 브랜드 제품들을 대거 전시했으며, 별도로 기술 전시 부스를 마련해 자율 주행 기술을 선보였다. 스마트카 솔루션을 개발하고 있는 화웨이도 부스를 만들어 20여 대의 차량을 전시했다. 화웨이는 창안 자동차, 둥펑 자동차, 베이징 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 체리 자동차, 제일 자동차, 장화이 자동차 등 8대 국영 자동차 기업과 제휴하여 차량을 출시하고 있다. 이 밖에도 모터쇼에서는 현대차, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 브랜드들도 총출동했다. 폭스바겐 그룹은 폭스바겐, 제타, 아우디를 포함해 총 4개 브랜드 산하 10개 모델을 선보인다. 특히 폭스바겐은 중국 전기차 업체 샤오펑과 협업해 개발한 ID.UNYX 모델의 첫선을 보였다. 폭스바겐 그룹은 올해 순수 전기차, 플러그인 하이브리드차 등 신에너지차(NEV) 20여 대를 출시하는 등 중국 시장 공략을 가속할 구상이다. 메르세데스-벤츠는 중국 자율 주행 기업 모멘타의 자율 주행 기술을 탑재한 신형 S클래스를 전시했다. 현대차는 이번 모터쇼에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 전기차 양산 모델의 디자인 및 상품 정보를 처음 공개했다. 구매부터 유지 보수까지 전 과정을 아우르는 전기차 판매 및 서비스 방안도 발표했다. 24일 개막한 베이징모터쇼에서 샤오미의 부스에 취재진이 몰려있다. [사진=시나웨이보 캡처] ys1744@newspim.com 2026-04-24 15:27
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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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