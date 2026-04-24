국힘 경기도당 공관위, 광역의원 등 29개 선거구 후보 추천 결정

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경기도당 공관위가 23일 제22차 회의 결과를 발표했다.
- 지역구 광역의원 8개, 기초의원 단수 11개 등 후보를 추천했다.
- 기초의원 경선 10개, 비례대표 경선 1개 선거구를 공고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 23일 오후 제 22차 회의결과를 발표했다.
공관위에 따르면 22차 회의에서 지역구 광역의원 단수 추천 8개 선거구, 지역구 기초의원 단수추천 3개 선거구와 2인 추천 8개 선거구, 지역구 기초의원 경선결과 3개 선거구, 비례대표 기초의원 경선결과 7개 선거구에 대해 후보 추천을 결정했다.
또 기초의원 경선 10개 선거구와 비례대표 기초의원 경선 1개 선거구를 발표헸다.
발표된 명단은 아래와 같다.
◇지역구 광역의원 단수 (8개 선거구)
▲의정부시-3 이철호(67년생) 현 (사)대한민국카투사연합회 부회장
▲부천시-8 황계호(59년생) 현 국민의힘중앙위문화관광부위원장
▲광명시-4 정정자(61년생) 현 광명을당협 문화예술위원장
▲고양시-7 이호배(01년생) 현 민주평통자문위원
▲남양주시-2 김미리(64년생) 현 경기도의회 의원
▲화성시-4 이은희(73년생) 현 주식회사앰앰아이
▲하남시-3 최용근(55년생) 전 서울시 공무원
▲광주시-2 정영미(85년생) 현 다함께돌봄센터 센터장
◇지역구 기초의원 단수 (11개 선거구)
▲성남시-가 박종각(64년생) 현 성남시의원
▲부천시-다 김미자(63년생) 현 부천시의회의원
▲남양주시-나 한근수(72년생) 현 남양주시의회 자치행정위원장
▲남양주시-가 (가) 이양이(79년생) 현 남양주 갑 당협 부위원장
▲남양주시-가 (나) 이상기(58년생) 현 남양주시의회 의원
▲김포시-다 (가) 조한석(82년생) 전 김포시청 정무팀장
▲김포시-다 (나) 한종우(72년생) 현 김포시의회 의원
▲광주시-나 (나) 한대희(71년생) 현 경기도당 부위원장
▲포천시-가 (가) 박윤경(67년생) 전 농협중앙회 포천시지부 지부장
▲포천시-나 (가) 최홍화(66년생) 현 포천가평당협협의회 부위원장
▲연천군-나 (나) 박운서(69년생) 현 연천군의회 의원(원내대표)
▲가평군-가 (가) 신현유(65년생) 전 (사)한농연 경기도연합회회장
▲가평군-가 (나) 최원중(80년생) 현 가평군의회 예산결산위원장
▲가평군-다 (가) 유재혁(63년생) 현 김용태국회의원 비서관
▲가평군-다 (나) 이진옥(61년생) 현 가평군의회 기초의원
◇지역구 기초의원 경선결과 (3개 선거구)
▲여주시-나 (가) 경규명(63년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장
▲여주시-나 (나) 이상숙(66년생) 현 여주시의회 의원
▲양평군-가 (가) 오혜자(64년생) 현 양평군의회 의장
▲양평군-가 (나) 조근수(68년생) 전 양평군농업기술센터소장
▲양평군-나 (가) 전병곤(99년생) 현 경기도당청년위원회수석부위원장
▲양평군-나 (나) 지민희(83년생) 현 양평군의회 의원 부의장
◇비례대표 기초의원 경선결과 (7개 선거구)
▲수원시
1 김정선(70년생) 현 국민의힘 경기도당 여성위원회
2 이승철(57년생) 현 바르게살기 경기도 자문의원
3 김지현(79년생) 전 한국외국어대학교 객원교수
4 이재규(64년생) 전 문경대학교 호텔조리과 교수
▲의정부시
1 안금례(59년생) 현 의정부시 민주평화통일자문위원
2 최민정(81년생) 전 21대 최영희국회의원 비서관
▲남양주시
1 김도은(72년생) 현 국민의힘 경기도당 대변인
2 강한나(83년생) 현 에코랜드 주민지원협의체 감사
▲하남시
1 지혜민(93년생) 현 하남시갑 청년여성위원장
▲파주시
1 오은정(81년생) 현 국민의힘 파주시을 사무국장
2 오유진(73년생) 전 조선일보월간여성조선편집부기자
▲광주시
1 김시은(88년생) 현 경기도당 청년네트워킹부위원장
2 정대영(91년생) 현 광주(갑)차세대청년위원장
▲양평군
1 구문경(66년생) 전 전)양평군청 문화복지국장
2 맹호순(64년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장
◇기초의원 경선 (10개 선거구)
▲성남시-나
박주윤(64년생) 현 성남시의회의원
안광환(67년생) 전 성남시의회 7, 8대 의원
이승훈(88년생) 현 국민의힘 수정당협 청년위원장
▲성남시-다
박명순(70년생) 전 태평초등학교 운영위원장
이상호(63년생) 전 제7대 성남시의회 부의장
홍광희(59년생) 전 수정당협 수석부위원장
▲성남시-라
강신철(62년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장
구재평(59년생) 현 성남시의회 시의원
김주현(01년생) 현 성남수정 당협 대학생위원장
이재호(59년생) 전 5, 6, 7대 성남시의원
천정길(80년생) 현 수정구 당원협의회 부위원장
▲안양시-바
김주석(66년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장
박정옥(63년생) 현 평촌경영고 운영위원회 위원장
설다영(88년생) 현 안양보호관찰소협의회 사무국장
▲안산시-바
김재국(64년생) 현 안산시의회 부의장
정택환(59년생) 현 안산시병당원협의회 부위원장
▲안성시-나
윤한웅(89년생) 현 국민의힘안성당협위원회부위원장
이문주(63년생) 현 국힘 안성당원협의회 부위원장
정천식(69년생) 현 안성시의회 부의장
▲포천시-가
민천식(58년생) 전 포천시장권한대행
백승조(80년생) 현 포천 가평당협 지도본부장
서과석(65년생) 현 제6대 포천시의원(前期의장)
이성용(78년생) 전 국민의힘 경기도당 대변인
▲포천시-나
안애경(62년생) 현 포천시의원
윤상훈(72년생) 현 일동초등학교 총동문회장
이진형(64년생) 전 포천시새마을지도자협의회장
황용(81년생) 전 포천청년회의소 회장
▲연천군-나
이용판(76년생) 현 국민의힘중앙위원회농림축산분과
하창기(69년생) 전 전곡농협 상무 (지점장)
▲가평군-나
김경수(59년생) 현 가평군의회 의원
김종성(76년생) 현 가평군의회 군의원 (부의장)
박창용(67년생) 전 국민의힘 설악면 지역협의회장
이상현(62년생) 전 가평군의회운영위원장
조해승(60년생) 전 설악주민자치위원회위원장
◇비례대표 기초의원 경선 (1개 선거구)
▲안양시
고은희(76년생) 현 IFA 에인스더올바른컨설팅
김유미(74년생) 현 미소환경 대표
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