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서울시교육청, 소상공인·중소기업 대상 '공유재산 임대료 부담 완화' 추진

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  • 서울시교육청이 26일 경기침체로 어려운 공유재산 임차 소상공인을 돕기 위해 2026년 임대료 부담을 완화한다.
  • 임대료 30%를 최대 2000만 원 한도 내 감면하고 연체료 50%를 경감한다.
  • 이미 납부분 환급과 소급 적용으로 지역 경제 활력을 불어넣는다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최대 2000만 원까지 임대료 인하·연체료 50% 경감
공유재산 임차 소상공인 대상 소급 적용·환급 지원

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청이 경기침체로 경영난을 겪는 공유재산 임차 소상공인과 중소기업을 돕기 위해 2026년 한 해 임대료 부담 경감에 나선다.

서울시교육청은 '2026년 공유재산 임대료 부담 완화 계획'을 본격 추진해 교육청 소관 공유재산을 사용하는 소상공인 등의 경제적 부담을 덜고 지역사회와 상생하는 교육행정을 구현하겠다고 26일 밝혔다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

이번 계획은 2025년 9월 개정된 '공유재산 및 물품 관리법 시행령'에 따라 기존 '재난 피해' 상황에서만 가능했던 임대료 감면을 '경기침체' 상황에도 적용할 수 있게 된 데 따른 것이다.

서울시교육청은 이미 2025년에 135개 학교·기관에서 약 13억 원 규모의 임대료 및 연체료를 감면해 소상공인의 경영 안정을 지원한 바 있다.

2026년 주요 지원 내용은 임대료 감면과 연체료 경감이다. 지원 대상은 소상공인 등이 경영하는 업종에 교육청 공유재산을 직접 사용하는 경우이며 임대료의 30%를 최대 2000만 원 한도 내에서 감면한다.

또 감면 기간 중 임대료 체납으로 발생하는 연체료의 50%를 경감해 미납에 따른 추가 부담을 줄이도록 했다. 감면이 적용되는 임대기간은 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지이며 올해 초부터의 이용분에 대해서도 소급 적용이 가능하다.

지원 절차는 각 학교·기관이 사용허가(대부)를 낸 임차인을 대상으로 개별 안내하는 방식으로 진행된다. 이미 납부한 임대료는 환급하고 부과 예정인 임대료는 감액 고지하는 방식으로 진행될 예정이다.

서울시교육청은 "이번 공유재산 임대료 부담 완화가 위축된 지역 경제에 활력을 불어넣고 소상공인과 중소기업의 경영난 해소로 이어지는 마중물이 될 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com

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'생수 2000원' 노점, 3일 영업정지 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 손님에게 생수를 2000원에 판매해 '바가지' 논란을 빚은 광장시장 노점이 영업 정지 처분을 받았다. 24일 광장시장 노점 상인회에 따르면 해당 노점은 상인회 징계에 따라 지난 22일부터 이날까지 3일간 영업을 중단했다. 서울 종로구 광장시장. [사진 = 뉴스핌DB] 논란은 한국에 거주하는 외국인 유튜버가 올린 영상에서 시작됐다. 영상에는 문제의 노점에서 물을 요청하자 상인이 500㎖ 생수를 건네며 가격을 2000원이라고 안내하는 장면이 담겼다. 해당 노점은 메뉴판에 생수 가격을 2000원으로 표시했지만, 시중가보다 두 배가량 비싸다는 점에서 비판이 이어졌다. 실제로 광장시장 내 다른 노점들은 대부분 생수를 1000원 수준에 판매하는 것으로 알려졌다. 상인회 관계자는 이번 논란과 관련해 "노점 특성상 1.8ℓ 생수를 구매해 컵에 따라 제공하는 경우가 있는데, 외국인들이 이를 먹다 남은 물로 오해하는 일이 있었다"고 설명했다. 이어 "노점들이 개인사업자라 가격을 일괄적으로 정하기는 어렵지만, 이번 일을 계기로 적정 가격에 판매하는 방향으로 개선될 것으로 본다"고 밝혔다. moonddo00@newspim.com 2026-04-24 21:26
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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