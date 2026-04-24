최현욱, 첫 예능 '방과후 태리쌤'으로 증명한 진정성…"아이들과 함께 성장한 시간"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 최현욱이 첫 예능 도전에 대한 진솔한 소감과 함께 한층 성장한 모습을 전했다.

오는 26일 종영을 앞둔 방과후 태리쌤은 전교생 18명의 작은 마을 초등학교에서 방과후 연극반을 운영하며 출연진이 선생님으로 나서는 과정을 담은 리얼리티 예능이다. 아이들과 함께 연극을 만들어가는 과정을 통해 웃음과 감동을 동시에 전하며 호평을 받아왔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방과후 태리쌤 최현욱. [사진=방과후 태리쌤 캡처] 2026.04.24 moonddo00@newspim.com

극 중 '감자쌤'으로 활약한 최현욱은 꾸밈없는 태도로 아이들에게 먼저 다가가며 진정성 있는 교감을 이끌어냈다. 때로는 서툴고 엉뚱한 모습으로 웃음을 자아내고, 때로는 아이들의 감정에 깊이 공감하며 진지하게 소통하는 모습으로 프로그램의 중심을 잡았다. 특히 연극 수업 과정에서 아이들의 개성을 존중하며 자연스럽게 참여를 유도하는 모습은 시청자들의 공감을 이끌어냈다.

2019년 데뷔 이후 스물다섯 스물하나, 약한영웅 Class 1, D.P. 시즌2, 반짝이는 워터멜론, 하이쿠키, 그놈은 흑염룡 등 다양한 작품을 통해 강렬한 연기를 보여온 그는 이번 예능을 통해 한층 인간적이고 친근한 매력을 드러내며 스펙트럼을 넓혔다.

최현욱은 소속사 골드메달리스트를 통해 "배우로서 정제된 모습을 보여주는 데 익숙했는데, 예능에서는 꾸며지지 않은 제 모습이 그대로 드러나 어색하고 부끄럽기도 했다"고 털어놨다.

이어 "방송을 통해 제가 몰랐던 제 모습을 객관적으로 바라볼 수 있었다는 점이 신기하고 낯선 경험이었다"고 밝혔다.

아이들과의 시간을 통해 느낀 변화도 전했다. 그는 "선생님에 도전하면서 책임감과 동시에 순수하고 따뜻한 감정을 많이 느꼈다"며 "아이들의 자유로운 상상력과 표현을 보며 저 역시 많은 것을 배우고 성장할 수 있었다"고 말했다.

또한 "연극이라는 장르에 대해 이전보다 깊이 이해하게 됐고, 단순한 공연이 아닌 서로의 감정과 이야기를 나누는 소통의 장이라는 점에서 매력을 느꼈다"고 덧붙였다.

마지막으로 최현욱은 "첫 예능이라 부족한 점이 많았지만 끝까지 따뜻하게 지켜봐 주신 시청자분들께 진심으로 감사드린다"며 "좋은 취지를 가진 프로그램에 함께할 수 있어 의미 있었고, 아이들과 함께 성장할 수 있었던 소중한 시간이었다"고 종영 소감을 전했다.

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