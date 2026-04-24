거창군, 교육발전특구 시범지역 운영 점검…성과 관리 체계 강화

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30억 특별교부금 지원 사업 추진

지역 맞춤형 교육사업 성과 기대

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 교육발전특구 시범지역 운영 내실화를 위한 현장 점검에 나섰다.

거창군은 지난 23일 군청에서 경남도 교육인재과, 도교육청 학교혁신과, 거창교육지원청 등 관계자 15명이 참석한 가운데 '2026년 교육발전특구 시범지역 현장 컨설팅'을 진행했다고 24일 밝혔다.

지난 23일 경남 거창군청에서 열린 '2026년 교육발전특구 시범지역 현장 컨설팅'[사진=거창군] 2026.04.24

이번 컨설팅은 군이 요청한 분야를 중심으로 성과관리 체계, 로컬유학 연계 특화사업 방향, 교육혁신 거버넌스, 지·산·학 협력, 정식 지정 대비 준비 사항 등 특구 운영 전반을 점검하는 데 초점을 맞췄다.

군은 2024년 7월 교육부 교육발전특구로 선정된 이후 3년간 매년 군과 거창교육지원청이 공동으로 30억 원 규모 특별교부금을 지원받고 있다. 이를 기반으로 지역 맞춤형 교육사업을 발굴·추진해 왔다.

주요 사업은 ▲EBS 강사 초청 학습전략 설명회 등 진로·진학 프로그램 ▲초등 영어 캠프 ▲글로벌리더 영어 사이버 스쿨 ▲드론스포츠 클러스터 조성 ▲1인 1예술 교육 ▲스마트 안심셔틀버스 ▲역사문화탐방 ▲청소년 진로지원 꿈캠프 ▲토크콘서트 등 12개로, 학교와 학부모, 학생 참여를 이끌며 현장 호응을 얻고 있다.

군은 시범지역 지정에 이어 2027~2028년 정식 지정을 목표로 성과 관리 체계를 강화하고 있다. '미래교육혁신 선도, 거창형 교육발전특구' 브랜드를 앞세워 지역사회와 소통을 확대하고 사업 성과를 공유해 왔다.

교육부 추진계획에 맞춰 계획·집행·점검·성과 창출을 아우르는 자체 관리 플랫폼을 구축하고, 사업 추진 상황과 예산 집행에 대한 모니터링을 강화하고 있다.

군 관계자는 "특구 사업의 안정적 운영과 정식 지정을 통해 지역 교육 경쟁력을 높이고, 교육을 기반으로 지역소멸 대응과 상생 발전을 이끌겠다"고 말했다.

yun0114@newspim.com