现代汽车高层北京会见宁德时代董事长

纽斯频通讯社北京4月24日电 韩国现代汽车集团高层24日在"北京国际汽车展览会"与中国动力电池企业宁德时代（CATL）董事长曾毓群举行会面，就行业发展及合作事宜交换意见。外界认为，此次会面显示出现代汽车正进一步推进中国市场本地化电动化战略。

位于首尔良才洞的现代汽车集团总部。【图片=现代汽车提供】

现代汽车集团副会长张在勋、现代汽车首席执行官何塞·穆诺兹当天在北京车展现场与曾毓群进行交流。

现代汽车在本届车展上首次发布面向中国市场打造的战略型纯电动车型"艾尼氪（IONIQ）V"。据介绍，该车型计划搭载与宁德时代合作供应的动力电池，按照中国CLTC工况标准，单次充电续航里程预计超过600公里。

分析指出，中国已成为全球新能源汽车产业链最完整、市场规模最大的国家之一，动力电池、智能驾驶、车载软件等领域发展迅速。国际车企若要提升在华竞争力，加强与本地供应链及技术企业合作已成为重要趋势。

除电池合作外，现代汽车还宣布将与中国自动驾驶企业Momenta合作，为新车型搭载本地化高级驾驶辅助系统（ADAS），并利用与北京汽车集团共同开发的平台，推出更符合中国消费者需求的产品。

现代汽车此前表示，计划未来5年在中国市场推出20款电动化新车型，并逐步建立年销售50万辆的经营体系。去年，现代汽车与合资伙伴北京汽车集团共同向北京现代追加投资80亿元人民币。

业内认为，随着中国新能源汽车市场竞争日趋激烈，现代汽车通过深化本地合作伙伴关系，有望提升其在华市场竞争力，并进一步融入中国新能源汽车产业生态。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社