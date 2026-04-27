[미리보는 증시재료] 미국·일본·유럽, 기준금리 결정 주간

FOMC·BOJ·ECB 통화정책 회의 줄줄이 "유가 발언 주목"

삼성전자·애플 등 빅테크 실적 발표…AI 기대 지속 여부 관건

"반도체·방산 등 기존 주도주 유지하되, 증권·화장품 저가매수 관심"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 이번 주(4월 27일~5월 1일) 국내 증시는 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 비롯한 주요국 통화정책 이벤트와 경제지표, 글로벌 빅테크 실적 발표가 맞물리며 변동성이 확대될 전망이다. 실적 모멘텀 둔화 가능성이 제기되는 가운데 업종별 차별화 장세가 이어질 것으로 보인다.

27일 한국거래소에 따르면 지난 24일 코스피 지수는 전 거래일 대비 0.18포인트(0.00%) 하락한 6475.63에 마감했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 29.53포인트(2.51%) 상승한 1203.84에 거래를 마쳤다. 사흘 연속 종가 기준 사상 최고치를 경신했던 코스피는 이날 장 초반 6500선을 돌파했으나, 이후 숨 고르기에 들어갔다.

전문가들은 국내 증시의 상승 흐름이 이어질 가능성은 열어두면서도 시장의 성격 변화에 주목하고 있다. 조병현 다올투자증권 연구원은 "국내 증시 펀더멘털의 근간인 수출 증가율 측면에서 고점 부근에 가까워졌을 가능성이 높고, 4월 이후 실적 추정치의 상승 속도도 둔화될 여지가 있다"며 "속도 둔화 국면에서도 증시 상승세는 이어질 수 있지만, 실적을 견인한 주도주에 대한 집중도는 5월로 가며 완화될 개연성이 있다"고 분석했다.

업종별로는 기존 주도주의 흐름을 유지하지만, 상대적으로 소외된 업종에 대한 관심이 필요하다는 조언이 나온다. 이재원 유안타증권 연구원은 "4월 상승을 주도한 반도체, 상사·자본재(방산), 기계(전력), IT가전(2차전지), 조선 중심의 호실적·호수출 대형주 전략을 유지하되, 이익 추정치 상향 대비 주가 회복이 더딘 증권, 화장품 등에 주목할 필요가 있다"고 말했다.

이번 주 가장 큰 변수는 28~29일 열리는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의다. 나정환 NH투자증권 연구원은 "금리는 컨센서스상 동결이 유력하며, 관전 포인트는 성명문 문구와 파월 연방준비제도(연준) 의장의 유가 관련 코멘트"라며 "서부텍사스산원유(WTI)가 배럴당 80~100달러 사이에서 움직이며 전년 대비 여전히 높아 연준이 유가발 물가 리스크를 어떻게 표현할지가 관건"이라고 짚었다.

같은 기간 주요국 통화정책 일정도 이어진다. 일본은행(BOJ)은 27~28일 금융정책결정회의에서 기준금리를 결정한다. 시장에서는 BOJ가 이번 회의에서 0.75%인 현재 기준금리를 동결할 것으로 예상한다. 다만 시장은 6월 이후 추가 인상 가능성을 열어둔 매파적 동결 시나리오에 주목하고 있다. 유럽중앙은행(ECB)과 잉글랜드은행(BOE)도 30일 통화정책회의를 열고 금리를 결정할 계획이다.

국내외 주요 기업들의 실적 발표도 집중된다. 국내에서는 삼성전자, LG에너지솔루션, LG화학, NAVER, 에코프로 등 대형주 실적 발표가 예정돼 있으며, 미국에서는 아마존, 마이크로소프트, 알파벳, 메타, 퀄컴, 애플 등 빅테크 기업들이 실적을 공개한다.

신얼 상상인증권 연구원은 "빅테크 기업의 설비투자(CAPEX) 확대에 따른 밸류에이션 부담이 제기됐으나, 현재는 오히려 견조한 이익 창출력이 이를 상쇄하며 밸류에이션 매력을 부각시키는 국면으로 전환되고 있다"며 "인공지능(AI) 침투율 확대에 따른 추가 이익 성장 가능성에 대한 신뢰도가 높은 상황"이라고 평가했다. 신 연구원은 "CAPEX 자체에 대한 우려보다는 현금흐름 훼손 없이 투자와 이익이 병행되는 구조가 유지될 경우 미국, 한국, 대만 중심의 AI 밸류체인 강세 흐름이 지속될 전망"이라고 내다봤다.

휴장 일정도 투자 심리에 영향을 줄 요인으로 꼽힌다. 29일 일본 증시가 휴장하는 데 이어 5월 1일에는 한국을 비롯해 중국, 홍콩, 대만, 프랑스, 독일, 인도 증시가 일제히 문을 닫는다. 거래일 감소로 수급 공백이 발생할 수 있는 만큼 단기 변동성 확대 가능성에 대한 경계가 필요하다.

rkgml925@newspim.com