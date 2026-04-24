안성시, '안성문화관광재단' 설립 본격 추진…경기도 심의 통과

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 경기도청에서 열린 '2026년 제2회 경기도 출자·출연기관 운영 심의위원회'에서 '안성문화관광재단 설립(안)'이 최종 '동의' 의결을 받아 추진할 수 있게 됐다.

24일 시에 따르면 도심의위는 재단 설립의 필요성, 조직 및 운영계획, 재정계획, 경제성 분석 등을 종합 검토해 안성시 문화·관광 자원을 체계적으로 연계·운영할 실행체계 구축 필요성을 인정했다.

안성시청 청사[사진=안성시]

이에 따라 안성문화관광재단은 안성시가 출연하는 비영리재단법인으로 총 4개 팀 29명의 전문인력으로 구성될 예정이다.

재단은 안성형 정책연계 단위사업 추진, 생애주기별 문화예술 교육 지원, 문화기획자 양성, 지역 관광인력 육성, 호수관광 거점 콘텐츠 발굴 등의 업무 추진하게 되며, 기존 분산된 문화·관광 기능을 통합해 운영하게 된다.

시는 재단 설립으로 시민의 문화 향유 기회를 확대하고 지역 자원 연계 콘텐츠 운영을 통해 관광 활성화와 지역경제 파급효과를 기대하고 있다.

시 관계자는 "이번 심의 통과로 정책 기획과 실행을 일관되게 추진할 기반이 마련됐다"며 "재단 중심으로 사업을 체계화해 시민 체감 성과로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.

시는 오는 6월 조례 제정과 출자·출연계획안 심의를 시작으로 예산 확보, 임원 및 직원 채용 등을 추진해 내년 1월 재단 출범을 추진한다는 계획이다.

lsg0025@newspim.com