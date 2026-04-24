국립대구과학관, '타임슬립! 공룡시대 대탐험' 개막식 개최

AI 핵심 요약beta
- 국립대구과학관이 23일 '타임슬립! 공룡시대 대탐험' 개막식을 개최했다.
- 협력기관 관계자와 임직원 등이 참석해 전시 개막을 축하했다.
- 8월 21일까지 1층 기획전시실에서 공룡 체험 전시를 운영한다.
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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=국립대구과학관은 지난 23일 '타임슬립(시간 여행)! 공룡시대 대탐험' 개막식을 성공적으로 개최하며 전시의 본격적인 시작을 알렸다고 24일 밝혔다. 이번 특별기획전은 개막과 동시에 많은 관람객의 발길이 이어지며 큰 관심을 끌고 있다.
이번 개막식은 전시 준비에 함께한 협력기관 및 관련기관 관계자들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 해남공룡박물관 등 협력기관 관계자와 대경권 과학관, 지역 교육·문화 관련 기관 관계자, 국립대구과학관 임직원 등이 참석해 전시의 개막을 축하했다.
'타임슬립! 공룡시대 대탐험'은 공룡시대를 주제로 한 체험형 특별기획전으로, 관람객이 마치 시간 여행을 떠나는 듯한 몰입감 속에서 중생대 생명 세계와 공룡의 특징을 흥미롭게 체험할 수 있도록 기획됐다. 국립대구과학관은 이번 전시를 통해 어린이와 가족 단위 관람객들에게 교육적이면서도 즐거운 과학문화 경험을 제공할 계획이다.
국립대구과학관은 전시 기간 동안 특별기획전 관람객을 위한 다양한 연계 프로그램과 참여형 행사도 함께 운영할 예정이다. 관람 인증 행사, 청소년 대상 체험 프로그램 등 참여형 콘텐츠를 통해 특별전의 재미와 만족도를 더욱 높일 계획이다.
이난희 국립대구과학관장은 개회사를 통해 "이번 특별기획전은 공룡이라는 친숙한 소재를 통해 과학적 상상력과 탐구의 즐거움을 함께 전하고자 마련했다"며 "앞으로도 국립대구과학관은 전시와 체험, 교육이 어우러진 다채로운 과학문화 콘텐츠로 국민과 더욱 가까이 소통하겠다"고 밝혔다.
국립대구과학관 공룡 특별기획전 '타임슬립! 공룡시대 대탐험'은 2026년 8월 21일까지 국립대구과학관 1층 기획전시실에서 관람할 수 있으며, 자세한 내용은 국립대구과학관 누리집에서 확인할 수 있다.
yrk525@newspim.com