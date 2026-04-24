박홍률 '유엔 AI 허브 목포 유치' 공약…"RE100 기반 최적지"

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유치위 구성·10만 서명 추진

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 조국혁신당 박홍률 목포시장 예비후보가 유엔 글로벌 인공지능(AI) 허브의 목포 유치를 공약으로 제시했다.

박 예비후보는 24일 선거사무소에서 기자회견을 열고 정부가 추진 중인 글로벌 AI 허브의 목포 유치를 약속하고 유치위원회 조직과 확산운동에 나서겠다고 밝혔다.

그는 목포가 AI와 RE100 기반을 동시에 갖춘 입지라는 점을 강조하며 정부와 유엔 설득 필요성을 제기했다.

조국혁신당 박홍률 목포시장 예비후보. [사진=박홍률 예비후보 선거사무소] 2026.04.24 ej7648@newspim.com

박 예비후보는 "AI는 산업을 넘어 국가와 국제질서를 재편하는 핵심 인프라"라며 "글로벌 공공 AI 거버넌스가 공백 상태인 상황에서 정부가 ILO 등 6개 유엔 산하기구와 협력 양해각서를 체결하고 유치 의사를 공식화했다"고 설명했다.

이어 "정부 대표단이 뉴욕과 제네바를 방문해 협의를 진행했으며 유치 시 최소 180조~250조원의 경제효과가 기대된다"고 주장했다.

입지 조건으로는 확장성과 비용, 재생에너지를 제시했다. 그는 "수도권은 포화 상태로 비용과 확장 한계가 있다"며 "목포는 항만과 무안국제공항, 확장 가능한 공간을 갖춰 장기적 도시 구축이 가능하다"고 말했다.

또 "신안 해상풍력 등 전남 재생에너지를 기반으로 RE100 전력 인프라를 갖춘 지역"이라며 "전력·항만·공항이 결합된 구조"라고 강조했다.

아울러 "AI 허브를 수도권에 집중시키는 것은 국가 전략에 부합하지 않는다"며 "서남권 발전은 현 정부 국가전략과도 맞닿아 있다"고 밝혔다.

이어 "유엔 AI 허브는 보건·식량·노동 문제를 해결하는 플랫폼"이라며 "목포는 제네바에 견줄 인프라를 갖췄다"고 덧붙였다.

박 예비후보는 "선대위 산하 '유엔 AI 허브 유치위원회'를 출범시키고 SNS를 통한 10만 서명운동을 추진하겠다"며 "중앙정부와 국회, 국제기구를 직접 설득하고 목포·무안·신안·영암 등 서남권 연합 차원에서 추진하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com