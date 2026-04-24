고유가 피해지원금 지급 준비 완료…김민재 차관, 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 김민재 행안부 차관이 24일 종로구 주민센터를 방문해 고유가 피해지원금 지급 준비를 점검했다.
- 신청 절차와 선불카드 물량, 취약계층 배려 사항을 확인하고 공무원 애로를 청취했다.
- 27일부터 요일제 온라인·오프라인 신청 시작하며 철저한 준비를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 고유가 피해지원금 1차 지급을 사흘 앞둔 24일 김민재 차관이 서울 종로구를 방문해 지급 준비 상황을 점검했다고 밝혔다.
김 차관은 이날 종로구 숭인2동 주민센터를 찾아 신청 절차와 현장 운영 상황을 직접 확인하고, 주민 불편을 최소화하기 위한 준비 상태를 면밀히 살폈다. 또한 현장 공무원들을 격려하며 운영 과정에서의 애로사항도 청취했다.
특히 선불카드 지급 물량 확보 여부와 카드 디자인이 취약계층 여부를 노출하지 않는지 등 세부적인 부분까지 점검하며, 지원금 지급 전 과정에서 세심한 관리가 필요하다고 강조했다.
아울러 방문 신청자의 상당수가 온라인 이용이 어려운 고령층이라는 점을 고려해 충분한 실내 대기공간 확보를 요청하고, 사각지대 없이 지원이 이뤄질 수 있도록 철저한 준비를 당부했다.
김 차관은 또 오프라인 신청 증가에 따른 현장 공무원들의 업무 부담을 점검하고, 온라인 신청 활성화를 위한 홍보와 안내 강화 방침도 밝혔다.
고유가 피해지원금 1차 지급은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등을 대상으로 오는 27일 오전 9시부터 온·오프라인으로 신청할 수 있다.
신청 초기 혼잡을 줄이기 위해 첫 주에는 출생연도 끝자리를 기준으로 요일제가 적용된다. 27일(월)은 1·6, 28일(화)은 2·7, 29일(수)은 3·8, 30일(목)은 4·9, 5월 1일(금)은 5·0 순으로 신청이 가능하며, 이후에는 제한 없이 접수할 수 있다.
김민재 행정안전부 차관은 "국민께서 불편함 없이 고유가 피해지원금을 지급받기 위해서는 행안부-지방정부가 긴밀히 협력하여 빈틈없는 사전 준비와 신속한 대응체계를 구축해야 한다"라며 "지난해 원팀(One-Team)이 되어 민생회복 소비쿠폰 사업을 성공적으로 마무리한 경험이 있는 만큼, 그때 쌓은 노하우와 역량을 십분 발휘하여 만반의 준비를 갖출 것"고 밝혔다.
abc123@newspim.com