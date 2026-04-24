김제시, 스마트 수출전문단지 공모 선정…농산물 수출 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- 김제시가 24일 스마트 수출전문단지 공모사업에 선정했다.
- 지평선배영농조합법인과 ㈜농산이 냉동기기와 보온커튼 지원 대상이다.
- 국도비 1억1000만원 확보로 농산물 수출 경쟁력 강화 기대한다.
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기후위기 대응 시설 지원 기반 해외시장 경쟁력 제고
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 스마트 수출전문단지 구축 공모사업에 선정되며 지역 농산물 수출 경쟁력 강화에 청신호를 켰다.
김제시는 농식품부 주관 '2026년 스마트 수출전문단지 구축' 공모사업에 지평선배영농조합법인과 농업회사법인 ㈜농산이 최종 선정됐다고 24일 밝혔다.
스마트 수출전문단지 구축사업은 비관세 장벽과 기후변화, 시설 노후화 등 신선농산물 수출 여건 악화에 대응하기 위해 스마트화 시설과 수출 기자재를 지원하는 사업이다.
이번 선정으로 지평선배영농조합법인은 병해충 방제와 신선도 향상을 위한 검역대응형 냉동기기 지원 대상에, 농업회사법인 ㈜농산은 냉해와 폭염 등 기후변화 대응을 위한 재해경감형 다겹보온커튼 지원 대상에 포함됐다. 이를 통해 국·도비 1억1000만원도 확보했다.
시는 중동 정세 불안과 농기자재 가격 상승 등으로 수출 환경이 녹록지 않은 상황에서 품목별 특성에 맞춘 스마트 수출 기반이 마련되면서 안정적인 수출 물량 확보와 해외시장 경쟁력 제고에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
김제시 관계자는 "이번 공모 선정은 지역 농산물 수출 기반을 한 단계 높이는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 수출 중심 농업 경쟁력 강화를 위한 지원책 발굴에 힘쓰겠다"고 말했다.
김제시는 이번 사업을 발판으로 신선농산물 수출 확대와 농가 소득 증대, 지역 농업 활성화 효과도 기대하고 있다.
gojongwin@newspim.com