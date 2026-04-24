李在明分别会见越南总理和国会主席 夯实韩越经济安全合作

纽斯频通讯社河内4月24日电 正在对越南进行国事访问的韩国总统李在明当地时间23日先后会见越南总理黎明兴和国会主席陈青敏，就深化双边经贸合作、加强能源与供应链安全协调等议题交换意见。

当地时间23日，韩国总统李在明（左）在越南河内会见越南总理黎明兴。【图片=青瓦台提供】

总统府青瓦台表示，此次访问是在越南新一届领导班子成立后不久进行的首场国事访问，具有重要象征意义。李在明当天与越南主要领导人密集会谈，重点围绕经贸合作落实方案及未来战略合作方向展开磋商。

在与黎明兴举行会谈时，双方讨论了到2030年实现双边贸易额1500亿美元目标的具体路径，并就优化投资环境、扩大产业合作等问题交换意见。李在明还就韩国企业在越经营过程中关注的税收、行政审批及项目推进等事项提出建议。

韩方表示，李在明希望越方支持韩国企业参与液化天然气（LNG）发电等能源基础设施项目，并推动教育、科技、数字转型等领域合作持续扩大。黎明兴表示，韩国是越南重要合作伙伴，越方愿继续改善营商环境，欢迎韩企扩大投资。

当地时间23日，韩国总统李在明（左）在越南河内会见越南国会主席陈青敏。【图片=青瓦台提供】

在与陈青敏会见时，双方就加强立法机构交流、推动双边协议落地实施以及促进人员往来等议题进行了讨论。双方还表示，将继续关注韩越多元文化家庭群体发展，推动相关保障措施完善。

青瓦台认为，此次系列会谈成果可概括为持续推进经贸合作、强化战略能源伙伴关系以及加强供应链安全协调。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社